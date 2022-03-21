Кулеба анонсував нові санкції проти Росії

Сьогодні, 05:39 Переглядів: 340

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що наступного тижня проти Росії, яка напала на Україну, введуть нові санкції.

- Потрібні нові санкції і вони будуть вже наступного тижня. Окремий напрям нашої роботи у ці дні - це виштовхування тих міжнародних компаній з Росії, які ще не зрозуміли, що їм потрібно піти. Це не лише якісь продуктові компанії (Nestle, Danone), а й точкові компанії, без яких Росія не зможе робити свої ракети. Деякі на нас ображаються, що ми чинимо на них тиск, але зараз не час ображатися. Час робити вибір. Ти на стороні добра, чи на стороні зла, - сказав він.

Міністр закликав не підживлювати економіку агресора. За його словами, він надсилає своїм колегам список конкретних санкцій, які потрібні Україні.