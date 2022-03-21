Данілов: путін примушує лукашенка до вторгнення в Україну

Сьогодні, 05:00 Переглядів: 89

Секретар РНБО України Олексій Данілов попереджає білоруських військових про наслідки можливого вторгнення в Україну.

Пан Данілов зазначив, що територію білорусі зараз використовує рф для своїх військових цілей у розв‘язаній війні проти України, але якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений.

За його словами, президент рф примушує лукашенка ухвалити рішення про вторгнення білоруської армії, але той «розуміє, що це буде крахом для Білорусії».

- Білоруському народу це точно не потрібно. Це потрібно лише путіну, - підсумував Данілов.