Данілов: путін примушує лукашенка до вторгнення в Україну

Наслідки для білорусі будуть невтішними
Секретар РНБО України Олексій Данілов попереджає білоруських військових про наслідки можливого вторгнення в Україну.
Пан Данілов зазначив, що територію білорусі зараз використовує рф для своїх військових цілей у розв‘язаній війні проти України, але якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений.
За його словами, президент рф примушує лукашенка ухвалити рішення про вторгнення білоруської армії, але той «розуміє, що це буде крахом для Білорусії».