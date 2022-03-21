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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На «Сумихімпромі» стався витік аміаку: зона ураження – 2,5 км (доповнено)

Сьогодні, 04:50 Переглядів: 211

 

Це вибухонебезпечний і токсичний газ (фото ілюстративне)

21 березня о 4.30 на хімічному підприємстві «Сумихімпром» стався витік аміаку. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Радіус зони ураження складає близько 5 кілометрів.

Аміак — безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Доповнено:

Наразі зона ураження становить близько 2,5 км. Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: с. Новоселиця. Працюють аварійні бригади заводу та ДСНС. Для Сум наразі загрози немає (напрям вітру не на місто).

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:

  • виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;
  • якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);
  • в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);
  • якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Перша допомога при отруєнні аміаком:

  • виведіть ураженого на свіже повітря;
  • дайте йому теплого молока з харчовою содою;
  • одягти ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;
  • при потраплянні в очі — промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;
  • при ураженні шкіри — обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: витік аміак
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