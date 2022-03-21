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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Російські військові мародерствують і стають неконтрольованими – СБУ

Сьогодні, 04:22 Переглядів: 212

Рашистам не вдався бліцкриг, тож вони перейшли до терору мирного населення

Військові російської федерації розпочали масове мародерство в Україні і стають неконтрольованими, про що свідчать їхні телефонні розмови, які є у розпорядженні Служби безпеки України.

- «Мы все привязаны к 40-му отряду. Они такие, что мародерствуют, грабят, телефоны отбирают у граждан. Здесь мы тихо-мирно сидим. Им воровать нечего, и они хотят дальше ехать», – розповідає російський окупант своїй матері. Виходить, що рашистська армія мотивується можливістю грабежів, а офіцери не мають реальної влади і змушені підпорядковуватися «не русским ватажкам и солдатам», які переважають у першій роті, - зазначили у СБУ.

У спецслужбі повідомили, що російські командири масово ініціюють збір підписів своїх підлеглих із відмовою рухатися далі. При цьому їх не лякає навіть страх бути звільненими.

- Рашистам не вдався бліцкриг, тож вони перейшли до терору мирного населення. Професійні військові втрачають владу і її підхоплюють «бєспрєдєльщики». Але вони заплатять за все. Ми обов’язково переможемо! Слава Україні!, - наголосили в СБУ.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: мародери війна СБУ
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