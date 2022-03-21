«Х*й вам, а не Маріуполь», — відповідь на пропозицію росіян здати місто

Коли вони вже запам'ятають маршрут?
Влада Маріуполя відмовилася здати місто і перейти на бік Росії. Про це на своїй сторінці у фейсбук написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
- Кажуть, росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік Росії. Дали часу до ранку сформувати відповідь. І чого так довго чекати, якщо відповідь готова заздалегідь. Х*й вам, а не Маріуполь, - написав Андрющенко.
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