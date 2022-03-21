«Х*й вам, а не Маріуполь», — відповідь на пропозицію росіян здати місто

Сьогодні, 03:41 Переглядів: 58

Коли вони вже запам'ятають маршрут?

Влада Маріуполя відмовилася здати місто і перейти на бік Росії. Про це на своїй сторінці у фейсбук написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

- Кажуть, росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік Росії. Дали часу до ранку сформувати відповідь. І чого так довго чекати, якщо відповідь готова заздалегідь. Х*й вам, а не Маріуполь, - написав Андрющенко.