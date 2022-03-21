На Полтавщині чоловік убив 73-річну бабусю

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На Полтавщині взяли під варту чоловіка, який убив 73-річну бабусю. Про це повідомила пресслужба поліції.

21 січня до Лубенського райвідділу поліції звернувся чоловік, який знайшов у будинку, у одному із сіл, тіло матері зі слідами насильницької смерті. Поліція відкрила кримінальне провадження.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції, оперативники та слідчі поліції Лубенщини.

- Під час оперативно-розшукових та слідчих дій поліції вдалося встановити обставини злочину та розшукати причетну до нього особу. Нею виявився 51-річний місцевий. 18-го березня слідчий поліції, за погодженням із Лубенською окружною прокуратурою, повідомив фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою строком на 60 діб, - розповів Петро Скічко, начальник Лубенського райвідділу поліції.

За даним фактом слідчими розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини судом фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.