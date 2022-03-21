Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік убив 73-річну бабусю

Сьогодні, 03:00 Переглядів: 100

 

Її вже мертвою знайшов син

На Полтавщині взяли під варту чоловіка, який убив 73-річну бабусю. Про це повідомила пресслужба поліції.

21 січня до Лубенського райвідділу поліції звернувся чоловік, який знайшов у будинку, у одному із сіл, тіло матері зі слідами насильницької смерті. Поліція відкрила кримінальне провадження.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції, оперативники та слідчі поліції Лубенщини.

- Під час оперативно-розшукових та слідчих дій поліції вдалося встановити обставини злочину та розшукати причетну до нього особу. Нею виявився 51-річний місцевий. 18-го березня слідчий поліції, за погодженням із Лубенською окружною прокуратурою, повідомив фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою строком на 60 діб, - розповів Петро Скічко, начальник Лубенського райвідділу поліції.  

За даним фактом слідчими розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини судом фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: вбивство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх