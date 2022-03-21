Понад 2 мільярди гривень на потреби військових зібрав фонд «Повернись живим»

Найбільший в Україні фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» з 24 лютого по 18 березня зібрав для війська 2 291 324 310 гривень. І це не враховуючи криптовалютні та готівкові перекази. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
За даними штабу, за перші три тижні повномасштабного вторгнення Росії фонд закупив майна на суму 1 193 849 577,33 гривні, й передав нашим захисникам та захисницям десятки тисяч технічних засобів. Зокрема:
Інформацію про те, як можна переказати кошти на допомогу армії через фонд, можна знайти тут.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.