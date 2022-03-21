Понад 2 мільярди гривень на потреби військових зібрав фонд «Повернись живим»

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І це не враховуючи криптовалютні та готівкові перекази

Найбільший в Україні фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» з 24 лютого по 18 березня зібрав для війська 2 291 324 310 гривень. І це не враховуючи криптовалютні та готівкові перекази. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За даними штабу, за перші три тижні повномасштабного вторгнення Росії фонд закупив майна на суму 1 193 849 577,33 гривні, й передав нашим захисникам та захисницям десятки тисяч технічних засобів. Зокрема:

7 954 засоби зв’язку різного типу,

2 546 шоломів,

1 293 одиниці тепловізійної, нічної та іншої оптики,

1 312 бронежилетів

і 573 квадрокоптерів.

- Ці цифри вражають. І вони — найбільш промовиста ілюстрація єдності нації зі своїм військом. Команда "Повернись живим" — прості українці, які з 2014 року працюють на нашу перемогу. Більшість із них непублічні, але я багатьох знаю особисто, — сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Інформацію про те, як можна переказати кошти на допомогу армії через фонд, можна знайти тут.