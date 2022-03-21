Росіяни здаються в полон цілими підрозділами - Монастирський

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 243

Міністерство внутрішніх справ України фіксує випадки здачі у полон російських підрозділів разом із технікою. Як зазначив під час телемарафону міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, Україна гарантує в таких випадках безпеку тим, хто здався.

- Ми вже відзначаємо випадки здачі у полон, коли добровільно підрозділи РФ виходять на наших військових і проголошують, що вони хочуть здатися у полон, що вони не беруть участь в активних бойових діях, - разом з технікою, зокрема з танками. Вони вже переходять, здаються, під гарантії безпеки, усвідомлюючи, що там їх ніхто не чекає. Їх дійсно пускають як гарматне м'ясо їхні командири, - сказав він.