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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Вороги вивозять до рф побутову техніку, авто, продукти, які вкрали в Україні

Сьогодні, 08:36 Переглядів: 783

 

Хороші новини: фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 21 березня. Розпочалася двадцять шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі. Водночас фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації. З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати.

Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей ворога (1 літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети). Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника.

Основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали безпілотники окупантів

Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях. До російської федерації ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби.

Відзначаються непоодинокі випадки розміщення російськими окупантами особового складу, озброєння та техніки на об’єктах цивільної інфраструктури.

Російські військові мародерствують і стають неконтрольованими – СБУ

Окупанти продовжують здійснювати заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Так, за наявною інформацією, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади оповіщені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років у місцевий відділ поліції для реєстрації. Причин такої «реєстрації» не пояснюють, хоча це пов’язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправки у райони ведення бойових дій.

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч загарбнику на всіх напрямках. Також продовжується знищення колон забезпечення противника. Зберігаємо спокій! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: крадіжки російські окупанти війна мобілізація авіація
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