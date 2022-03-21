На Сумщині знищили частину колони російської техніки: окупанти тікали на цвинтар

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 1 153

На Сумщині знищили частину колони російської техніки. Про це сказав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у відеозверненні за підсумками 20 березня.

Він зазначив, що вчора на території області працювала артилерія Збройних сил України.

- Після цього артилерійського обстрілу вони почали тікати, розбіглися, заховались на цвинтарі, і я і наша команда вважаємо, що вони прибули за пунктом свого остаточного призначення - їм місце на цвинтарі або як добриво на наших полях. Ніхто не буде жаліти жодного орка, жодного російського військового, який прийшов до нас з війною. Від війни вони і загинуть. І над цим працює територіальна оборона і славні ЗСУ, - наголосив Живицький.

Він також розповів, що на території області було знищено «якийсь супермодний танк «Чорний орел» (дослідний танк Т-80УМ2), про який росіяни розказували, що він обладнаний «найсучаснішими засобами захисту». Він зазначив, що, мабуть, в Росії, як завжди, вкрали гроші - і «цей танк був вражений з першого пострілу і практично знищений».