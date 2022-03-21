Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На Сумщині знищили частину колони російської техніки: окупанти тікали на цвинтар

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 1 153

 

Там їм і місце

На Сумщині знищили частину колони російської техніки. Про це сказав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у відеозверненні за підсумками 20 березня.

Він зазначив, що вчора на території області працювала артилерія Збройних сил України.

- Після цього артилерійського обстрілу вони почали тікати, розбіглися, заховались на цвинтарі, і я і наша команда вважаємо, що вони прибули за пунктом свого остаточного призначення - їм місце на цвинтарі або як добриво на наших полях. Ніхто не буде жаліти жодного орка, жодного російського військового, який прийшов до нас з війною. Від війни вони і загинуть. І над цим працює територіальна оборона і славні ЗСУ, - наголосив Живицький.

Він також розповів, що на території області було знищено «якийсь супермодний танк «Чорний орел» (дослідний танк Т-80УМ2), про який росіяни розказували, що він обладнаний «найсучаснішими засобами захисту». Він зазначив, що, мабуть, в Росії, як завжди, вкрали гроші - і «цей танк був вражений з першого пострілу і практично знищений».

6
Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх