На Сумщині знищили частину колони російської техніки: окупанти тікали на цвинтар

На Сумщині знищили частину колони російської техніки. Про це сказав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у відеозверненні за підсумками 20 березня.
Він зазначив, що вчора на території області працювала артилерія Збройних сил України.
Він також розповів, що на території області було знищено «якийсь супермодний танк «Чорний орел» (дослідний танк Т-80УМ2), про який росіяни розказували, що він обладнаний «найсучаснішими засобами захисту». Він зазначив, що, мабуть, в Росії, як завжди, вкрали гроші - і «цей танк був вражений з першого пострілу і практично знищений».