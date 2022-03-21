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Політика, Україна, Світ, Путін проти українського народу

США підтримає іншу країну НАТО, яка введе миротворчі війська до України

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 203

 

Проте американські війська не братимуть участь в цьому

США не вводитимуть війська до України, але підтримають іншу країну НАТО, якщо вона це зробить, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Під час візиту президента США Джо Байдена до Польщі обговорюватиметься питання введення миротворчого контингенту до України.

Лінда Томас-Грінфлід, посол США в ООН, вважає малоймовірним, що американські війська можуть взяти участь в цьому. Водночас вона додала, що інші країни НАТО можуть прийняти таке рішення. І США їх підтримають.

Окрім того, американська дипломатка заявила, що США не бачать шансів на прорив у переговорах України з країною-агресором. Вона назвала їх «односторонніми»:

- Не схоже, щоб росіяни були схильними до дипломатичного рішення, – сказала Томас-Грінфілд.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: миротворці США Польща війна
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