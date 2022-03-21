Деякі українці розкрадають гуманітарні вантажі, тому поліція посилює перевірки
Сьогодні, 10:05
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Співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України супроводжуватимуть гуманітарну допомогу до місць розвантаження
Деякі українці розкрадають гуманітарні вантажі, тому поліція посилює перевірки. Про це йдеться у листі начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Валентина Копаєва до начальників управлінь стратегічних розслідувань.
Тож роботу щодо супроводження гуманітарних конвоїв проводитимуть таку:
- на митниці оглядатимуть транспорт, що перевозить допомогу, робитимуть перелік майна та фотофіксацію вантажу;
- у водіїв (експедиторів) братимуть маршрут слідування вантажу та встановлюватимуть кінцеві точки прибуття із зазначенням організації-одержувача;
- на підприємтвах і організаціях, куди приїде гуманітарний конвой, оглядатимуть вантаж на предмет наявності повного переліку майна, яке було зафіксоване при перетині кордону;
- співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України супроводжуватимуть гуманітарну допомогу до місць розвантаження.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: 24tv.ua
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