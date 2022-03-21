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Надзвичайні новини, Україна, Світ

Деякі українці розкрадають гуманітарні вантажі, тому поліція посилює перевірки

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 593

 

Співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України супроводжуватимуть гуманітарну допомогу до місць розвантаження

Деякі українці розкрадають гуманітарні вантажі, тому поліція посилює перевірки. Про це йдеться у листі начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Валентина Копаєва до начальників управлінь стратегічних розслідувань.

Тож роботу щодо супроводження гуманітарних конвоїв проводитимуть таку:

  • на митниці оглядатимуть транспорт, що перевозить допомогу, робитимуть перелік майна та фотофіксацію вантажу;
  • у водіїв (експедиторів) братимуть маршрут слідування вантажу та встановлюватимуть кінцеві точки прибуття із зазначенням організації-одержувача;
  • на підприємтвах і організаціях, куди приїде гуманітарний конвой, оглядатимуть вантаж на предмет наявності повного переліку майна, яке було зафіксоване при перетині кордону;
  • співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України супроводжуватимуть гуманітарну допомогу до місць розвантаження.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: 24tv.ua
Теги: гуманитарная помощь поліція
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