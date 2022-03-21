Деякі українці розкрадають гуманітарні вантажі, тому поліція посилює перевірки

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 593

Деякі українці розкрадають гуманітарні вантажі, тому поліція посилює перевірки. Про це йдеться у листі начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Валентина Копаєва до начальників управлінь стратегічних розслідувань.

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