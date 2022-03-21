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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

На Харківщині зникли 5 водіїв та лікар з колони з гумдопомогою

Сьогодні, 00:09 Переглядів: 147

 

Вдалося вивезти 7 295 людей

Протягом 20 березня із семи запланованих гуманітарних коридорів спрацювали лише чотири. В цілому евакуювали 7 295 людей. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, у Донецькій області з Маріуполя до Запоріжжя прибули 3 985 людей, що їхали автобусами з Бердянська (було залучено 11 автобусів) і приватним транспортом.

Уранці 21 березня в напрямку Маріуполя планується відправлення ще близько 50 автобусів. Основне місце для посадки в Бердянську — площа перед міським спорткомплексом по вул. Мелітопольське шосе, 27.

Окрім того, у Бердянську діє гаряча лінія: +38 097 551 59 17, +38 050 439 75 29, 3-62-76 та 3-52-52. На неї можна звертатися для отримання допомоги з тимчасовим розміщенням та евакуацією до Запоріжжя.

Верещук зазначила, що в Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які виїжджають за погодженим маршрутом. Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а та вул.Мелітопольське шосе, 87б.

У Київській області з села Бобрик до Броварів вдалося евакуювати 2 000 людей, із села Тарасівка - 1 310 людей.

З міста Бородянка до Білої Церкви евакуація зривається другий день поспіль через порушення режиму тиші окупаційними військами.

У Харківській області вдалося доправити гуманітарну допомогу до селища Рогань, тоді як доставка до селища Мала Рогань була зірвана — влада отримала інформацію, що окупанти готують провокацію та хочуть захопити гуманітарну колону.

Під час відправлення колони з гуманітарною допомогою для міста Вовчанськ запобігти планам окупантів не вдалося — наразі зник зв'язок з 6 людьми: п'ятьма водіями та одним лікарем.

- Ми отримали інформацію від наших розвідників про заплановану провокацію з боку окупаційних військ. Вони планували захопити гуманітарну колону. На жаль, не вдалося упередити такі плани окупаційних військ для колони з гуманітарною допомогою для міста Вовчанськ. Пропав зв'язок з 6 людьми – 5 водіїв і 1 лікар, - розповіла Ірина Верещук. 


Міністр назвала їхні імена та прізвища: водій швидкої допомоги Кашкаров Артем Васильович, лікар Бурда Артем Олександрович, а також водії Гончаренко Владислав Юрійович, Позін Павло Вікторович, Корнейко Павло Олександрович та Маслов Олександр Іванович.

- Вони гідно і сміливо виконували свій громадянський обов'язок – доставляли дуже необхідну продуктову і медичну допомогу нашим людям у місті Вовчанськ. Проте окупант продовжує поводитися як терорист. Ми ведемо переговори про повернення наших людей, - наголосила Верещук. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: евакуація допомога
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