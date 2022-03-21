«Кременчук, дякуємо»: маленькі харків’яни подякували за гостинність

Звуки сирен, вибухи снарядів, які несуть за собою біль за втратою рідних, знайомих, втрати домівки й розуміння, що з цього часу твій світ перевернувся. Тисячі мешканців Харківщини, Сумщини та Донбасу у пошуках захисту ринулися у центральну та західну Україну.
Через наше місто колонами вирушили автомобілі з написом «діти». Через скло автомобілів дивилися оченята дітей, які побачили весь жах війни.
- Тисячі машин, і в кожній окремий світ, де зібрано найцінніше, що вибрала собі людина: грузовий бусік, попереду молода пара, попросили відкрити відсік, а там малі діти і дівчина підліток обережно тримає голову паралізованої бабусі, щоб не сильно трясло...
Тут дорогий ленд круізер, а в ньому перелякана жінка, яка ніколи сама не сиділа за кермом, з люлькою для немовля, то газує, то різко тормозить..
Тут старенька копійка, яка незрозуміло, як їде і позаду чотири людини з дітьми на руках...
Дуже багато їдуть з собаками, які захищають, як можуть своїх господарів...
Була одна машина з водієм, де на плечі сидів папуга, і зацікавлено дивився на дорогу...
Діти дивляться на людей зі зброєю махають руками та показують пальчиками серце...
Хтось підготовлений їде з ящиками картоплі, консервацією та ящиками заклеєними скотчем, а хтось має тільки рюкзачок, більше схожий на барсетку...
Але цих облич ніколи не забуду, очі «на мокрому місці» червоні обличчя від постійних сліз, і якийсь переляканий погляд... Але все це пройде, я впевнений на 100%. Україна переможе! – розповів кременчужанин Іван Балацький, що він бачив на блок-постах, через які проїжджали вимушені переселенці з Харківщини.
Близько 10 000 переселенців прийняв Кременчук. Хтось далі вирушив в сторону західної України або Польщі, а хтось прийняв рішення залишитися у Кременчуці.
Наше місто поступово оговтується та оживає після повномасштабного вторгнення росії. З першими променями весняного сонця на вулиці повернувся дитячий сміх. Маленькі харків’яни на набережній залишили слова вдячності мешканцям Кременчука, які гостинно прийняли їх. Крейдою діти написали: «Кременчук, дякуємо від Харкова», «Харків мій дім», «Україна ми переможемо!», «Україна понад усе», «Все буде Україна».
Цікаво, що весь час, поки ми спостерігали – жоден з кременчужан чи гостей міста не наступив на зображення мапи України. Всі намагалися обійти повз та не зачепити старання маленьких українців.
Ми обов’язково переможемо! Все буде Україна!
У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!
Звуки сирен, вибухи снарядів, які несуть за собою біль за втратою рідних, знайомих, втрати домівки й розуміння, що з цього часу твій світ перевернувся. Тисячі мешканців Харківщини, Сумщини та Донбасу у пошуках захисту ринулися у центральну та західну Україну.
Через наше місто колонами вирушили автомобілі з написом «діти». Через скло автомобілів дивилися оченята дітей, які побачили весь жах війни.
- Тисячі машин, і в кожній окремий світ, де зібрано найцінніше, що вибрала собі людина: грузовий бусік, попереду молода пара, попросили відкрити відсік, а там малі діти і дівчина підліток обережно тримає голову паралізованої бабусі, щоб не сильно трясло...
Тут дорогий ленд круізер, а в ньому перелякана жінка, яка ніколи сама не сиділа за кермом, з люлькою для немовля, то газує, то різко тормозить..
Тут старенька копійка, яка незрозуміло, як їде і позаду чотири людини з дітьми на руках...
Дуже багато їдуть з собаками, які захищають, як можуть своїх господарів...
Була одна машина з водієм, де на плечі сидів папуга, і зацікавлено дивився на дорогу...
Діти дивляться на людей зі зброєю махають руками та показують пальчиками серце...
Хтось підготовлений їде з ящиками картоплі, консервацією та ящиками заклеєними скотчем, а хтось має тільки рюкзачок, більше схожий на барсетку...
Але цих облич ніколи не забуду, очі «на мокрому місці» червоні обличчя від постійних сліз, і якийсь переляканий погляд... Але все це пройде, я впевнений на 100%. Україна переможе! – розповів кременчужанин Іван Балацький, що він бачив на блок-постах, через які проїжджали вимушені переселенці з Харківщини.
Близько 10 000 переселенців прийняв Кременчук. Хтось далі вирушив в сторону західної України або Польщі, а хтось прийняв рішення залишитися у Кременчуці.
Наше місто поступово оговтується та оживає після повномасштабного вторгнення росії. З першими променями весняного сонця на вулиці повернувся дитячий сміх. Маленькі харків’яни на набережній залишили слова вдячності мешканцям Кременчука, які гостинно прийняли їх. Крейдою діти написали: «Кременчук, дякуємо від Харкова», «Харків мій дім», «Україна ми переможемо!», «Україна понад усе», «Все буде Україна».
Цікаво, що весь час, поки ми спостерігали – жоден з кременчужан чи гостей міста не наступив на зображення мапи України. Всі намагалися обійти повз та не зачепити старання маленьких українців.
Ми обов’язково переможемо! Все буде Україна!