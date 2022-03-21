Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Культура, ТЪ представляет, Фронтовые истории кременчужан

«Кременчук, дякуємо»: маленькі харків’яни подякували за гостинність

Сьогодні, 00:31 Переглядів: 72

До нашого міста прибуло близько 10 000 вимушених переселенців з Харківщини, Сумщини та Донбасу

Звуки сирен, вибухи снарядів, які несуть за собою біль за втратою рідних, знайомих, втрати домівки й розуміння, що з цього часу твій світ перевернувся. Тисячі мешканців Харківщини, Сумщини та Донбасу у пошуках захисту ринулися у центральну та західну Україну.

Через наше місто колонами вирушили автомобілі з написом «діти». Через скло автомобілів дивилися оченята дітей, які побачили весь жах війни.

- Тисячі машин, і в кожній окремий світ, де зібрано найцінніше, що вибрала собі людина: грузовий бусік, попереду молода пара, попросили відкрити відсік, а там малі діти і дівчина підліток обережно тримає голову паралізованої бабусі, щоб не сильно трясло...

Тут дорогий ленд круізер, а в ньому перелякана жінка, яка ніколи сама не сиділа за кермом, з люлькою для немовля, то газує, то різко тормозить..

Тут старенька копійка, яка незрозуміло, як їде і позаду чотири людини з дітьми на руках...

Дуже багато їдуть з собаками, які захищають, як можуть своїх господарів...

Була одна машина з водієм, де на плечі сидів папуга, і зацікавлено дивився на дорогу...

Діти дивляться на людей зі зброєю махають руками та показують пальчиками серце...

Хтось підготовлений їде з ящиками картоплі, консервацією та ящиками заклеєними скотчем, а хтось має тільки рюкзачок, більше схожий на барсетку...

Але цих облич ніколи не забуду, очі «на мокрому місці» червоні обличчя від постійних сліз, і якийсь переляканий погляд... Але все це пройде, я впевнений на 100%. Україна переможе! – розповів кременчужанин Іван Балацький, що він бачив на блок-постах, через які проїжджали вимушені переселенці з Харківщини.

Близько 10 000 переселенців прийняв Кременчук. Хтось далі вирушив в сторону західної України або Польщі, а хтось прийняв рішення залишитися у Кременчуці.

Наше місто поступово оговтується та оживає після повномасштабного вторгнення росії. З першими променями весняного сонця на вулиці повернувся дитячий сміх. Маленькі харків’яни на набережній залишили слова вдячності мешканцям Кременчука, які гостинно прийняли їх. Крейдою діти написали: «Кременчук, дякуємо від Харкова», «Харків мій дім», «Україна ми переможемо!», «Україна понад усе», «Все буде Україна».

 

Цікаво, що весь час, поки ми спостерігали – жоден з кременчужан чи гостей міста не наступив на зображення мапи України. Всі намагалися обійти повз та не зачепити старання маленьких українців.

Ми обов’язково переможемо! Все буде Україна!

 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна Харків діти евакуація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

Читайте також:

Кременчук, Культура, ТЪ представляет, Фронтовые истории кременчужан

«Кременчук, дякуємо»: маленькі харків’яни подякували за гостинність

Сьогодні, 00:31 Переглядів: 72

До нашого міста прибуло близько 10 000 вимушених переселенців з Харківщини, Сумщини та Донбасу

Звуки сирен, вибухи снарядів, які несуть за собою біль за втратою рідних, знайомих, втрати домівки й розуміння, що з цього часу твій світ перевернувся. Тисячі мешканців Харківщини, Сумщини та Донбасу у пошуках захисту ринулися у центральну та західну Україну.

Через наше місто колонами вирушили автомобілі з написом «діти». Через скло автомобілів дивилися оченята дітей, які побачили весь жах війни.

- Тисячі машин, і в кожній окремий світ, де зібрано найцінніше, що вибрала собі людина: грузовий бусік, попереду молода пара, попросили відкрити відсік, а там малі діти і дівчина підліток обережно тримає голову паралізованої бабусі, щоб не сильно трясло...

Тут дорогий ленд круізер, а в ньому перелякана жінка, яка ніколи сама не сиділа за кермом, з люлькою для немовля, то газує, то різко тормозить..

Тут старенька копійка, яка незрозуміло, як їде і позаду чотири людини з дітьми на руках...

Дуже багато їдуть з собаками, які захищають, як можуть своїх господарів...

Була одна машина з водієм, де на плечі сидів папуга, і зацікавлено дивився на дорогу...

Діти дивляться на людей зі зброєю махають руками та показують пальчиками серце...

Хтось підготовлений їде з ящиками картоплі, консервацією та ящиками заклеєними скотчем, а хтось має тільки рюкзачок, більше схожий на барсетку...

Але цих облич ніколи не забуду, очі «на мокрому місці» червоні обличчя від постійних сліз, і якийсь переляканий погляд... Але все це пройде, я впевнений на 100%. Україна переможе! – розповів кременчужанин Іван Балацький, що він бачив на блок-постах, через які проїжджали вимушені переселенці з Харківщини.

Близько 10 000 переселенців прийняв Кременчук. Хтось далі вирушив в сторону західної України або Польщі, а хтось прийняв рішення залишитися у Кременчуці.

Наше місто поступово оговтується та оживає після повномасштабного вторгнення росії. З першими променями весняного сонця на вулиці повернувся дитячий сміх. Маленькі харків’яни на набережній залишили слова вдячності мешканцям Кременчука, які гостинно прийняли їх. Крейдою діти написали: «Кременчук, дякуємо від Харкова», «Харків мій дім», «Україна ми переможемо!», «Україна понад усе», «Все буде Україна».

 

Цікаво, що весь час, поки ми спостерігали – жоден з кременчужан чи гостей міста не наступив на зображення мапи України. Всі намагалися обійти повз та не зачепити старання маленьких українців.

Ми обов’язково переможемо! Все буде Україна!

 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна Харків діти евакуація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх