Коли цього року треба переводити годинники на зимовий час

Сьогодні, 12:31

Наприкінці жовтня Україна знову переходить на зимовий час. Переведення годинників відбудеться в останню неділю місяця — 26 жовтня. О 4.00 необхідно перевести стрілки годинників на одну годину назад. Більшість сучасних гаджетів зроблять це автоматично. Це дозволить вранці спати довше, але вечорами темнішати буде раніше.

Наразі Україна входить до близько 70 країн світу, де час змінюють двічі на рік. У понад 120 державах цього не роблять через географічне розташування або через те, що сезонні коригування часу там вважають недоцільним.

Україні планували скасувати сезонне переведення часу, але законопроєкт № 4201 «Про обчислення часу в Україні», ухвалений Верховною Радою у липні 2024 року, президент так і не підписав. Ним передбачалося скасування сезонного переведення годинників — пропонувалося, щоб країна залишалася у зимовому часі постійно. Через це практика переведення годинників двічі на рік в Україні залишається чинною.

Аргументи за та проти сезонного переведення годинників

Переведення годинників двічі на рік впливає на наше здоров’я, оскільки сонце — це основний регулятор циркадних ритмів. Противники переведення годинників наполягають на тому, що в наш час ця процедура втратила будь-який сенс. Крім того, вона завдає шкоди людському організму. Особливо важко перехід на зимовий час переживають діти, люди похилого віку та ті, хто має хронічні захворювання. Через те що у кожної людини виробляються свої біоритми, для їх зміни потрібен певний час.

Однак ухвалення у парламенті законопроєкту № 4201 викликало критику. Науковці звернулися до президента України з проханням не підписувати цей документ. Вони наголошували, що такий крок може порушити природні біоритми: зокрема, у червні в Києві світало би вже близько 3.00, а в східних регіонах країни — ще раніше. За їхніми словами, переведення годинників не має доведених довгострокових негативних наслідків для здоров’я, окрім короткочасного дискомфорту, до якого люди швидко адаптуються.