Українці знову переведуть годинники: коли саме

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 150

Цього року перехід на зимовий час відбудеться 26 жовтня

Восени українці знову переведуть годинники на зимовий час. Це станеться в ніч з 25 на 26 жовтня 2025 року — о 4.00 стрілки потрібно повернути на одну годину назад.

Сучасні електронні пристрої, зокрема смартфони та комп’ютери, роблять це автоматично, тож вручну переводити доведеться лише механічні годинники.

Попри спроби Верховної Ради скасувати сезонні переходи ще 2021 року, відповідний законопроєкт так і не набув чинності. Тому в Україні досі діє практика переведення годинників, як і у близько 70 країнах світу. Натомість у 120 державах світу часу не змінюють.

Кілька років тому «Кременчуцький Телеграф» дізнався у жителів міста, як вони ставляться до переведення часу та чи змінюється їх самопочуття у цей період. А заодно поцікавився на якому часі жителі Кременчука обрали б залишитись — зимовому чи літньому.