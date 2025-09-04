За незаконне проникнення на військові об’єкти пропонують штрафувати на 51 тисячу гривень

Прийняття закону дозволить підвищити захищеність військових об’єктів, знизити кількість випадків несанкціонованого проникнення та зміцнити безпеку цивільного населення
Уряд підтримав законопроєкт, який запроваджує адміністративну відповідальність за незаконне проникнення на військові об’єкти. Документ розроблено для посилення безпеки військових об’єктів та захисту цивільного населення в умовах триваючої агресії РФ. Самовільне проникнення на такі об’єкти несе ризик диверсій і може призвести до тяжких наслідків. Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Згідно з законопроєктом:
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні пропонують карати за образи та насильство проти військових: від штрафів до 12 років ув’язнення.
Ми також писали, що бронювати чоловіків у розшуку ТЦК зможуть не всі «критичні» підприємства, а лише ті, які працюють у військово-промисловому комплексі.
Учора в Міноборони роз’яснили механізм використання нагрудних боді-камер військовослужбовцями ТЦК.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.