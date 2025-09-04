За незаконне проникнення на військові об’єкти пропонують штрафувати на 51 тисячу гривень

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 22

Уряд підтримав законопроєкт, який запроваджує адміністративну відповідальність за незаконне проникнення на військові об’єкти. Документ розроблено для посилення безпеки військових об’єктів та захисту цивільного населення в умовах триваючої агресії РФ. Самовільне проникнення на такі об’єкти несе ризик диверсій і може призвести до тяжких наслідків. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Згідно з законопроєктом:

встановлюється відповідальність за самовільне проникнення на військові об’єкти, за вчинення такого правопорушення повторно протягом року та за вчинення таких дій в умовах особливого періоду;

передбачаються штрафи від 500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 8 500 до 51 000 грн — ред.) з конфіскацією знарядь правопорушення;

— ред.) з конфіскацією знарядь правопорушення; органи Національної поліції отримають повноваження складати протоколи за такими правопорушеннями;

розгляд справ віднесено до компетенції районних, міських та міськрайонних судів.

— Прийняття закону дозволить підвищити захищеність військових об’єктів, знизити кількість випадків несанкціонованого проникнення та зміцнити безпеку цивільного населення, — йдеться у повідомленні.

