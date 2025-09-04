За незаконне проникнення на військові об’єкти пропонують штрафувати на 51 тисячу гривень

ГО "Захист держави"
Фортифікаційні споруди чи корупційні схеми?
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

За незаконне проникнення на військові об’єкти пропонують штрафувати на 51 тисячу гривень

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 22

 

Прийняття закону дозволить підвищити захищеність військових об’єктів, знизити кількість випадків несанкціонованого проникнення та зміцнити безпеку цивільного населення

Уряд підтримав законопроєкт, який запроваджує адміністративну відповідальність за незаконне проникнення на військові об’єкти. Документ розроблено для посилення безпеки військових об’єктів та захисту цивільного населення в умовах триваючої агресії РФ. Самовільне проникнення на такі об’єкти несе ризик диверсій і може призвести до тяжких наслідків. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Згідно з законопроєктом:

  • встановлюється відповідальність за самовільне проникнення на військові об’єкти, за вчинення такого правопорушення повторно протягом року та за вчинення таких дій в умовах особливого періоду;
  • передбачаються штрафи від 500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 51 000 грн — ред.) з конфіскацією знарядь правопорушення;
  • органи Національної поліції отримають повноваження складати протоколи за такими правопорушеннями;
  • розгляд справ віднесено до компетенції районних, міських та міськрайонних судів.
— Прийняття закону дозволить підвищити захищеність військових об’єктів, знизити кількість випадків несанкціонованого проникнення та зміцнити безпеку цивільного населення, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні пропонують карати за образи та насильство проти військових: від штрафів до 12 років ув’язнення.

Ми також писали, що бронювати чоловіків у розшуку ТЦК зможуть не всі «критичні» підприємства, а лише ті, які працюють у військово-промисловому комплексі.

Учора в Міноборони роз’яснили механізм використання нагрудних боді-камер військовослужбовцями ТЦК.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони законопроєкт штрафи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх