Генсек ООН попередив: Росію можуть внести до списку країн, причетних до сексуального насильства на війні

В ООН зафіксували численні випадки принижень і тортур українських військовополонених

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив Росію та Ізраїль про можливе внесення їх до переліку сторін, яких підозрюють або вважають відповідальними за сексуальне насильство, вчинене військовими. Про це йдеться у щорічному звіті організації, з яким ознайомилося агентство Reuters.

У документі зазначено, що ООН задокументувала значну кількість випадків насильства над геніталіями, тривалого примусового оголення полонених та жорстоких обшуків із роздяганням.

За словами Гутерріша, йдеться про порушення, вчинені російськими збройними силами, силами безпеки та пов’язаними з ними збройними групами. Такі випадки фіксували у щонайменше 50 офіційних і 22 неофіційних місцях утримання на території України та Росії.

— Ці випадки включають ураження електричним струмом, побиття, опіки, а також примусове роздягання і тривале оголення, які використовують для приниження, отримання зізнань чи інформації, — йдеться в доповіді.

Раніше постраждалі від сексуального насильства під час війни українці закликали генсека ООН внести Росію до списку країн-злочинців.

Що треба знати про СНПК

Серед усіх видів воєнних злочинів, що коїть Російська Федерація в Україні, до особливо цинічних зараховують злочини сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Страждають від нього насамперед цивільні, які опинилися під владою окупанта.

Мета тих, хто чинить сексуальне насильство, — принизити, підкорити, вселити страх, розсіяти або силоміць перемістити цивільних членкинь громади, витіснити цивільне населення зі стратегічно важливих місцевостей, а також отримати прибуток від сексуального рабства. З почуттям любові чи симпатії це не має нічого спільного.

У 2022–2023 роках зі злочинами СНПК масово стикнулися й громадяни України, а десятки таких злочинів були скоєні на окупованих Росією територіях починаючи з 2014 року.

За міжнародним визначенням правозахисників, сексуальне насильство — це протиправне посягання однієї особи на статеву недоторканність іншої. Коли заходить мова про сексуальне насильство, повʼязане з конфліктом (СНПК), перше, що спадає на думку, — зґвалтування. Однак видів СНПК нараховується набагато більше. До нього належать:

зґвалтування;

сексуальне рабство;

проституція;

примус до вагітності;

примус до аборту;

примус до стерилізації;

примус до шлюбу;

сексуалізовані тортури

загроза акту сексуального насильства, у тому числі шляхом сексуальних погроз, погроз зґвалтування;

образи, приниження, залякування сексуального характеру;

спільне утримання в одному приміщенні чоловіків та жінок, у тому числі без надання окремого туалету та/або душу, примусове (повне або часткове) оголення тощо.

Постраждалі можуть звертатися по допомогу:

ГО «Нумо, сестри!», об'єднує жінок, які постраждали від СНПК

Центри допомоги врятованим

Урядова «гаряча лінія» з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству щодо дітей за телефоном 1547 (цілодобово)

«СпівДія » — офіційна платформа гуманітарної допомоги. Юридична та психологічна підтримка, хаб, шелтер, забезпечення речами першої потреби — тел. +380891203304

Assisto (проєкт Благодійної організації «Фонд сім'ї Андреєвих» для допомоги жінкам та дітям), телефон (080-03) 0-01-66

Східноукраїнський центр громадських ініціатив — громадська правозахисна організація. Документує порушення прав людини під час війни: м. Київ, тел. +380445781438, + 38 (063) 640 96 40

Центр громадянських свобод — громадська правозахисна організація. У пріоритеті — відновлення справедливості для всіх жертв воєнних злочинів: м. Київ, тел. +380672113122

Українська фундація громадського здоров’я (представництво міжнародної організації HealthRight International) — психологічна, гуманітарна та соціальна підтримка жінок і дітей, які зазнали сексуального насильства в період війни: м. Київ, +38 (067) 113 47 59

«Гаряча лінія» підтримки з питань жіночого здоров’я — гінекологічні кабінети безбар’єрного доступу, медична та психологічна допомога при домашньому, гендерно зумовленому та сексуальному насильстві, телефон 3033

Національна «гаряча лінія» з запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, телефони 116 123 та 0 800 500 335

«Аврора » — онлайн-платформа психотерапевтичної допомоги постраждалим від насильства, пов’язаного з війною, зокрема сексуального. Дистанційна підтримка будь-де в Україні, в тому числі на окупованих територіях, і за кордоном

Восток SOS — благодійний фонд. Евакуація із зони конфлікту, гуманітарна, юридична та психологічна допомога. «Гаряча лінія»: 0 800 332 614, Viber +38 (099) 710 48 72, +38 (099) 311 53 14, Telegram +38 (096) 108 60 48

«Слов’янське серце» — благодійний фонд. Евакуація із зони конфлікту, юридична, соціальна та психологічна допомога для жінок і сімей з дітьми, телефон +380504202092.

Сема Україна — спільнота жінок, які, переживши СГОН і СНПК в російсько-українській війні, зуміли трансформувати свій травматичний досвід у посттравматичний ріст

