Де наступного року в Кременчуці планують звести нові підземні укриття для навчальних закладів

Учора на засіданні депутатської комісії з питань бюджету, під час презентації проєкту міського бюджету Кременчука на 2026 рік міський голова Віталій Малецький розповів про капітальні видатки, які заплановані на наступний рік. Зокрема, про видатки на зведення укриттів у навчальних закладах.

Він заявив, що попри значне зменшення кількості учнів, об’єднання шкіл у 2026 році не планується. А у проєкті бюджету наступного року передбачені видатки на зведення укриттів у тих навчальних закладах міста, де їх досі немає.

Міський голова повідомив, що наразі в роботі перебуває проєкт будівництва укриття в гімназії №22 за прикладом укриття у ліцеї №11 - вже виконані роботи з геології та геодезії. Він зазначив, що така сама робота виконується у гімназіях №19 та №20. У планах на наступний рік це хочуть зробити за допомогою іноземних партнерів у гімназії №24.

Віталій Малецький також заявив, що для гімназії №3 на Третьому Занасипі зараз роблять проєкт укриття для молодшої школи, а у перспективі планують звести підземне укриття і для старшої школи. Міський голова також пообіцяв укриття для ліцею №10 та дитсадків №14 та №74.

Він висловив сподівання, що роботи по будівництву укриттів у дитсадках №46 та №50 будуть завершені до кінця цього року.

Нагадаємо, 2-го липня на засіданні депутатської комісії обговорювали питання будівництва укриття в гімназії № 3 на Третьому Занасипу. Батьки учнів цього навчального закладу були обурені бездіяльністю міської влади та назвали це «дискримінацією» їхніх дітей, адже майже у всіх школах укриття вже побудовані, а у цьому навчальному закладі будівництво навіть не розпочали.

16-го липня на черговому засіданні комісії депутати заслухали з цього питання в. о. директора департаменту освіти Світлану Михайленко. Вона пояснила, що підрядник відмовився від об’єкта. Для того щоб розпочати заняття у гімназії в офлайн форматі, департамент освіти спільно зі шкільною адміністрацією опрацював розклад занять у дві зміни з урахуванням можливостей укриття дитсадка № 77. Олександр Плескун назвав це рішення «тимчасовим розв’язанням проблеми» та заявив, що потрібно продовжувати шукати підрядника, щоб побудувати укриття.

30-го липня, на засідання депутатської комісії вчергове обговорили питання навчання дітей в гімназії № 3. Представники департаменту освіти пояснили, що проблем з організацією навчання дітей в очному режимі у цьому навчальному закладі не буде, попри відсутність власного укриття. Через значне зменшення кількості дітей, що навчаються у гімназії, усі класи можна розмістити в приміщення початкової школи, а під час повітряної тривоги використовувати укриття дитсадка № 77.