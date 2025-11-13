У Кременчуці комунальне підприємство замовляє новий вантажний автомобіль

Вчора, 22:00

За умовами тендеру, машина повинна бути не старіша за 2025 рік випуску і мати дизельний двигун, з переднім приводом і 6-ступеневою механічною коробкою передач

11 листопада Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана оголосило тендер на закупівлю нового вантажного автомобіля Opel Vivaro L3 Diesel 2.0. Очікувана вартість закупівлі — 1,4 млн грн. Про це стало відомо з системи Prozorro.

Машина повинна бути не старіша за 2025 рік випуску і мати дизельний двигун робочим об’ємом 1997 см³ та потужністю 145 к. с.

За умовами тендеру, машина повинна бути не старіша за 2025 рік випуску і мати дизельний двигун, з переднім приводом і 6-ступеневою механічною коробкою передач. Авто повинно відповідати екостандарту Euro 6.

Авто має бути обладнане:

системами ABS, AFU, EBD, ESP

круїз-контролем

системою контролю тиску в шинах

фронтальними подушками безпеки

пакетом «погані дороги» та металевим захистом двигуна

кондиціонером

Webasto післяпусковим догрівачем

камерою заднього огляду 180° та парктрониками

мультимедійною системою з 10-дюймовим дисплеєм, Bluetooth та Android Auto/Apple CarPlay

електропідігрівом форсунок

зсувними бічними дверима та задніми двостулковими дверима, що розчиняються на 180°

Машину мають доставити у грудні цьогоріч.

Нагадаємо, навесні комунальні підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» та «Міськоформлення» замовили дві Toyota RAV4 за 1 млн 684 тисяч 676 гривень за кожну машину.