У Кременчуці комунальне підприємство замовляє новий вантажний автомобіль

11 листопада Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана оголосило тендер на закупівлю нового вантажного автомобіля Opel Vivaro L3 Diesel 2.0. Очікувана вартість закупівлі — 1,4 млн грн. Про це стало відомо з системи Prozorro.
Машина повинна бути не старіша за 2025 рік випуску і мати дизельний двигун робочим об’ємом 1997 см³ та потужністю 145 к. с.
За умовами тендеру, машина повинна бути не старіша за 2025 рік випуску і мати дизельний двигун, з переднім приводом і 6-ступеневою механічною коробкою передач. Авто повинно відповідати екостандарту Euro 6.
Авто має бути обладнане:
Машину мають доставити у грудні цьогоріч.
Нагадаємо, навесні комунальні підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» та «Міськоформлення» замовили дві Toyota RAV4 за 1 млн 684 тисяч 676 гривень за кожну машину.
27 березня під час закупівлі цих авто Віталій Малецький зазначав, що обом підприємствам «мабуть, потрібні засоби пересування, автомобілі, на яких вони будуть здійснювати свою діяльність». Втім ці машини вже передали на баланс виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
Додамо, що цьогоріч у Кременчуці також придбали 5 нових автомобілів Suzuki S-CROSS загальною вартістю понад 5,5 мільйонів гривень: чотири з них будуть на балансі виконкому, ще одна — для квартирного управління. У громаді активісти та деякі депутати виступали проти таких закупівель і пропонували спрямувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема купівлю тих самих машин на фронт. На черговій сесії міськради більшість депутатів підтримала придбання нового транспорту для чиновників.
