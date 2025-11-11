На війні з перших днів: водій з Кременчука у лавах ЗСУ четвертий рік «працює» за фахом

На кабіні військового тягача молодшого сержанта Андрія Кусяки гордо красується назва рідного міста — Кременчук
Молодший сержант Андрій Кусяка (позивний «Кадр») воює у складі 3-ї окремої важкої Залізної бригади з перших днів широкомасштабного вторгнення московитів. Він — старший водій взводу евакуації ремонтно-відновлювального батальйону. Родом з Кременчука. Про службу нашого земляка розповіли на сторінці бригади у Facebook.
Він не чекав коли його покличуть стати на захист України, а 24 лютого 2022 року добровільно прийшов до Кременчуцького районного ТЦК та СП.
«Треба бути мужиком, брати себе в руки та йти захищати Україну» — солдат з Кременчука, нагороджений «Золотим хрестом»
Проводячи таку аналогію, він відверто дивується тому, що багато хто досі не розуміє, що Україна — наш загальний дім, який потребує захисту.
Свій позивний він отримав за невичерпний оптимізм, веселий характер і винахідливість, яку неодноразово демонстрував під час виконання бойових завдань.
«На захист України мусить стати кожен чоловік, іншого шляху перемогти окупантів немає», – наголошує солдат Антон Баранцов
Четвертий рік Андрій Кусяка перевозить великогабаритні вантажі та евакуює пошкоджену бойову техніку з переднього краю у тил — на ремонт.
За його словами, автівки на фронті часто ламалися. Тому ремонт у польових умовах для молодшого сержанта Кусяки — вже звична справа. Звісно, що побратими завжди допоможуть, але розраховує він у першу чергу на себе.
Вийшов з окупації, щоб стати на захист України та звільнити від росіян своє рідне місто
Воєнних пригод під час служби у «Кадра» було чимало. Доводилося потрапляти й під артилерійські обстріли, і підриватися в авто на мінах… Але це не вплинуло на його заповзятість та цілеспрямованість.
Попри величезну втому, накопичену за роки служби на війні, він не втрачає оптимізму і бажання нищити ворога.
А вдома на нього чекають дружина та донька.
Чи справедливо, коли одні воюють, а інші сидять вдома, та чи не пора вже помінятися, — 22-річний полтавець, що воює два роки
Історію про цього захисника України Полтавський обласний ТЦК та СП оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
Повернувся з Угорщини, щоб стати на захист України, та був поранений під Авдіївкою: розповідь рекрутера з Полтавського РТЦК
На всі питання щодо військової служби можна отримати відповіді на «гарячій ліні» відділу рекрутингу Полтавського ОТЦК — 0958153786
Мобілізація за оголошенням: чи варто чекати повістку, та у чому переваги служби за контрактом
Нагадаємо, учора ми розповідали про кременчуківця старшого сержанта Юрія з позивним «Рик», який також з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Він воював на Донеччині, Сумщині та Курщині, а після контузії та визнання непридатним до служби у бойових підрозділах був переведений для проходження військової служби до Кременчуцького районного ТЦК та СП. І тут він почув прокльони та погрози від тих, кого захищав на фронти три роки, ризикуючи власним життям.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.