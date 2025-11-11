На війні з перших днів: водій з Кременчука у лавах ЗСУ четвертий рік «працює» за фахом

Молодший сержант Андрій Кусяка (позивний «Кадр») воює у складі 3-ї окремої важкої Залізної бригади з перших днів широкомасштабного вторгнення московитів. Він — старший водій взводу евакуації ремонтно-відновлювального батальйону. Родом з Кременчука. Про службу нашого земляка розповіли на сторінці бригади у Facebook.

— Енергія б’є з нього невичерпним потоком. Навіть коли він не рухається, а просто стоїть і розмовляє. Його мова щедро здобрена емоціями та гострим, приправленим самоіронією, гумором. Надійний, кажуть побратим, — схарактеризували 39-річного Андрія Кусяку його командири та побратими.

Він не чекав коли його покличуть стати на захист України, а 24 лютого 2022 року добровільно прийшов до Кременчуцького районного ТЦК та СП.

— А що потрібно було чекати? Кожен нормальний чоловік має захищати свою родину, свою хату, свою землю. Хотів би я побачити чоловіка, який чекав би письмового дозволу, типу повістки, на захист свого житла від нападників , — емоційно висловився воїн.

Проводячи таку аналогію, він відверто дивується тому, що багато хто досі не розуміє, що Україна — наш загальний дім, який потребує захисту.

— Про ухилянтів взагалі говорити не хочу… — з нотками відрази наголошує «Кадр».

Свій позивний він отримав за невичерпний оптимізм, веселий характер і винахідливість, яку неодноразово демонстрував під час виконання бойових завдань.

Четвертий рік Андрій Кусяка перевозить великогабаритні вантажі та евакуює пошкоджену бойову техніку з переднього краю у тил — на ремонт.

— До великої війни працював далекобійником, тож і в армії служу за фахом. На яких лише машинах не їздив з 2022 року в армії: КамАЗ, Урал, DAF. Перші авто я взагалі називав металобрухтом, — з посміхом розповів старший водій взводу евакуації.

За його словами, автівки на фронті часто ламалися. Тому ремонт у польових умовах для молодшого сержанта Кусяки — вже звична справа. Звісно, що побратими завжди допоможуть, але розраховує він у першу чергу на себе.

— Проте зараз — взагалі без проблем. Зараз у мене «ластівка», — з гордістю говорить Андрій про свій тягач, на кабіні якого якому красується назва рідного міста — «Кременчук».

Воєнних пригод під час служби у «Кадра» було чимало. Доводилося потрапляти й під артилерійські обстріли, і підриватися в авто на мінах… Але це не вплинуло на його заповзятість та цілеспрямованість.

— На війні всього вистачає. І страшного, і смішного, — з посмішкою зауважує молодший сержант.

Попри величезну втому, накопичену за роки служби на війні, він не втрачає оптимізму і бажання нищити ворога.

— Я у війську — до кінця! — резюмував військовослужбовець.

А вдома на нього чекають дружина та донька.

Історію про цього захисника України Полтавський обласний ТЦК та СП оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

