«Всіх «порвали» в номінації «Вокальний жанр»: гурт «Крила» здобув чергову перемогу

Гурт узяв участь у національно-патріотичному огляді-конкурсі Харківського національного університету внутрішніх справ
Народний вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу під керівництвом Тетяни Булат днями взяв участь у національно-патріотичному огляді-конкурсі, який проводив Харківський національний університет внутрішніх справ.
Подія відбувалася у місті Кам’янець-Подільський та об’єднала курсантів і студентів різних підрозділів закладу.
Як повідомили у ХНУВС, у заході взяли участь представники навчально-наукових інститутів № 1-5, Сумської філії та Кременчуцького льотного коледжу. Учасники змагалися у трьох номінаціях: «Вокальний жанр», «Хореографія» та «Дебют першокурсника. Номер на вибір».
За результатами конкурсу в номінації «Вокальний жанр» перемогу здобув Кременчуцький льотний коледж.
Крім того, у загальному заліку у курсантів Кременчуцького льотного коледжу — третє місце.
Перший проректор університету Віктор Василенко, вітаючи учасників, підкреслив:
Після виступів відбулося нагородження переможців: вони отримали перехідний кубок, дипломи та подарунки.
Національно-патріотичний огляд-конкурс став потужним прикладом єдності, натхнення та любові до України. У ХНУВС вміють не лише навчати й виховувати, а й підтримувати творчість, що надихає серця, зазначили в університеті.
