«Всіх «порвали» в номінації «Вокальний жанр»: гурт «Крила» здобув чергову перемогу

Народний вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу під керівництвом Тетяни Булат днями взяв участь у національно-патріотичному огляді-конкурсі, який проводив Харківський національний університет внутрішніх справ.

Подія відбувалася у місті Кам’янець-Подільський та об’єднала курсантів і студентів різних підрозділів закладу.

Як повідомили у ХНУВС, у заході взяли участь представники навчально-наукових інститутів № 1-5, Сумської філії та Кременчуцького льотного коледжу. Учасники змагалися у трьох номінаціях: «Вокальний жанр», «Хореографія» та «Дебют першокурсника. Номер на вибір».

— Кожен виступ став проявом креативності, щирості та патріотизму. Особливі емоції викликали композиції, присвячені випускникам університету, які загинули, захищаючи Україну. Під час одного з номерів на екрані з’явилися їхні портрети — і вся зала, стоячи, вшанувала пам’ять героїв, — розповіли в університеті.

За результатами конкурсу в номінації «Вокальний жанр» перемогу здобув Кременчуцький льотний коледж.

— Ми просто всіх «порвали» з «Марусею»! Це був дуже потужний виступ! Нашим хлопцям та дівчатам аплодував увесь зал! Глядачі підтримували, співали й танцювали так, що зал гупотів, — розповіла Тетяна Булат.

Крім того, у загальному заліку у курсантів Кременчуцького льотного коледжу — третє місце.

Перший проректор університету Віктор Василенко, вітаючи учасників, підкреслив:

— Сьогодні ми об’єдналися як одна велика команда. Кожен виступ продемонстрував талант, натхнення та любов до України. Усі команди показали високий рівень підготовки, креативності й справжнього патріотизму. Цей конкурс ще раз довів, що молодь ХНУВС єдина не лише у навчанні, а й у творчості та прагненні розвиватися.

Після виступів відбулося нагородження переможців: вони отримали перехідний кубок, дипломи та подарунки.

Національно-патріотичний огляд-конкурс став потужним прикладом єдності, натхнення та любові до України. У ХНУВС вміють не лише навчати й виховувати, а й підтримувати творчість, що надихає серця, зазначили в університеті.