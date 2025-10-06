«Код нації»: вокальний гурт «Крила» посів перше місце у престижному конкурсі

Послухати авторський альбом «Мої крила» можна ТУТ
Народний вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу під керівництвом Тетяни Булат став переможцем престижного конкурсу. Гурт посів перше місце у Всеукраїнському конкурсі творчих проектів «Код нації» до 34-ї річниці Незалежності України у межах національного фестивалю «Код нації» у номінації музичного мистецтва, співочий жанр.
Також у номінації авторських прозових творів дипломом переможця нагороджена керівниця «Крил», завідувачка відділенням дозвілля Кременчуцького льотного коледжу Тетяна Булат.
Вона подавала свою новелу на конкурс і отримала перше місце й сертифікат на 500 грн.
