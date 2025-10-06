ГО "Захист держави"
Культура, Топ-новина

«Код нації»: вокальний гурт «Крила» посів перше місце у престижному конкурсі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 316

Послухати авторський альбом «Мої крила» можна ТУТ

Народний вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу під керівництвом Тетяни Булат став переможцем престижного конкурсу. Гурт посів перше місце у Всеукраїнському конкурсі творчих проектів «Код нації» до 34-ї річниці Незалежності України у межах національного фестивалю «Код нації» у номінації музичного мистецтва, співочий жанр.  

— Для нас це дуже знакова нагорода. Минулого тижні з нашим гуртом «Крила» ми презентували мій авторський альбом й вже наступного дня дізналися, що стали переможцями цього конкурсу. В ньому беруть участь митці з усіх регіонів України. Дуже почесно бути серед найкращих та стати переможцями, — сказала керівниця гурту.

Також у номінації авторських прозових творів дипломом переможця нагороджена керівниця «Крил», завідувачка відділенням дозвілля Кременчуцького льотного коледжу Тетяна Булат.

 Вона подавала свою новелу на конкурс і отримала перше місце й сертифікат на 500 грн.

Автор: Мирослава Українська
