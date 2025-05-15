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У Кременчуці «Крила» співали й збирали гроші на ЗСУ

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 183

Вокальний гурт завжди співає наживо

У середу, 15 травня, відбувся звітній концерт народного вокального гурту «Крила» Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила керівниця вокального колективу Тетяна Булат.

— «Крила» завжди співають наживо, що свідчить про високий рівень вокальної культури та заслуговує на особливу повагу, — підкреслила пані Тетяна.

Вона зазначила, що чотириголосні, триголосні пісні, дуетні, сольні номери і поетичні рядки не залишили байдужими жодного глядача. А щире, красиве, чисте виконання викликати шквал овацій і неймовірну повагу до виконавців.

На сцені Будинку дитячої та юнацької творчості виступали Маргарита Капцевич, Вероніка Капустинська, Володимир Кравченко, Кирил Василенко, Богдан Пушкарьов, Владислав Біденко.

— Дякуємо працівникам льотного коледжу, що прийшли підтримати своїх курсантів. Присутність своїх завжди необхідна! Дякуємо активному самоврядуванню навчальних закладів та молоді Кременчука (Марина Бабенко) за небайдужість й підтримку! Слова вдячності адресуємо також Будинку дитячої та юнацької творчості м.Кременчук в особі директора Тетяни Кравченко. За гостинність, чудовий зал і за чуйний колектив.

Концерт був проведений на благодійній основі. Ті кошти, що зібрали, колектив передасть на допомогу ЗСУ.

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Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА, фото Ігор Ким
Теги: льотний коледж Тетяна Булат Крила
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