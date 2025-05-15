У Кременчуці «Крила» співали й збирали гроші на ЗСУ

У середу, 15 травня, відбувся звітній концерт народного вокального гурту «Крила» Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС.
Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила керівниця вокального колективу Тетяна Булат.
Вона зазначила, що чотириголосні, триголосні пісні, дуетні, сольні номери і поетичні рядки не залишили байдужими жодного глядача. А щире, красиве, чисте виконання викликати шквал овацій і неймовірну повагу до виконавців.
На сцені Будинку дитячої та юнацької творчості виступали Маргарита Капцевич, Вероніка Капустинська, Володимир Кравченко, Кирил Василенко, Богдан Пушкарьов, Владислав Біденко.
Концерт був проведений на благодійній основі. Ті кошти, що зібрали, колектив передасть на допомогу ЗСУ.
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