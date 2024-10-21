Вокальний гурт «Крила» переміг у конкурсі мистецтв «Барви осені»

Нещодавно народний вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу брав участь у Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Барви осені», що проводився у місті Одеса за підтримки Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради.

Талант юних вокалістів та їх керівника Тетяни Булат був високо оцінений компетентним журі. За результатами конкурсу «Крила» стали переможцями та отримали звання Лауреатів 1 ступеня.

Диплом переможців — це результат кропіткої щоденної роботи, керівника й учасників колективу (Маргарити Капцевич , Володимира Кравченко т а Вероніки Капустинської ).