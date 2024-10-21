Де у вівторок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:00
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 22 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00
З 8.00 до 18.00
- вул. Антоненка-Давидовича, 2-38
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. Володимира Вернадського, 57-80
- вул. В. Івасюка, 31-86/46
- вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31
- вул. М. Березовського, 7-45
- вул. Насосна, 2/25-100
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38-20/33
- вул. Портова, 3-26/6
- вул. Правобережна, 33
- вул. Республіканська, 1-107
- вул. Рєпіна, 9/28-86
- вул. Східна, 3
- вул. Тупикова, 3-10
- вул. Х. Алчевської, 2
- вул. Художня, 28-57/2
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- пров. Давида Гурамішвілі, 1
- пров. І. Приходька, 3-24
- пров. К. Ушинського, 1-14
- пров. М. Савченка, 3-8
- пров. Олександра Герцена, 3-9Б
- пров. Придніпровський, 2-19
- пров. Прорізний, 28/30,30
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7.
З 8.00 до 17.00
- просп. Полтавський, 15-27
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Академіка Герасимовича, 141-204
- вул. Богдана Хмельницького, 24
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Київська, 65Б
- вул. Козацька, 3-26/24
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Ольги Кобилянської, 3,4,6,8,10,12/17
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Романа Шухевича, 30,31
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- вул. Чумацький Шлях, 125, 125А, 125Б, 129
- пров. Архипа Тесленка, 23,29
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пр. Ополченський, 6-14
- пров. Черкаський, 3-16
- вул. Вільної України, 29-60.
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