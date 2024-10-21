Де у вівторок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 22 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00

  • с. Потоки.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Антоненка-Давидовича, 2-38
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. Володимира Вернадського, 57-80
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46
  • вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31
  • вул. М. Березовського, 7-45
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38-20/33
  • вул. Портова, 3-26/6
  • вул. Правобережна, 33
  • вул. Республіканська, 1-107
  • вул. Рєпіна, 9/28-86
  • вул. Східна, 3
  • вул. Тупикова, 3-10
  • вул. Х. Алчевської, 2
  • вул. Художня, 28-57/2
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26
  • пров. Давида Гурамішвілі, 1
  • пров. І. Приходька, 3-24
  • пров. К. Ушинського, 1-14
  • пров. М. Савченка, 3-8
  • пров. Олександра Герцена, 3-9Б
  • пров. Придніпровський, 2-19
  • пров. Прорізний, 28/30,30
  • пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7.

З 8.00 до 17.00

  • просп. Полтавський, 15-27
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166
  • вул. Академіка Герасимовича, 141-204
  • вул. Богдана Хмельницького, 24
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Київська, 65Б
  • вул. Козацька, 3-26/24
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Ольги Кобилянської, 3,4,6,8,10,12/17
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Романа Шухевича, 30,31
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А
  • вул. Чумацький Шлях, 125, 125А, 125Б, 129
  • пров. Архипа Тесленка, 23,29
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • пр. Ополченський, 6-14
  • пров. Черкаський, 3-16
  • вул. Вільної України, 29-60.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень планові відключення
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