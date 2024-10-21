Де у вівторок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 22 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00 с. Потоки. З 8.00 до 18.00 вул. Антоненка-Давидовича, 2-38

вул. Виноградна, 15-56

вул. Володимира Вернадського, 57-80

вул. В. Івасюка, 31-86/46

вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31

вул. М. Березовського, 7-45

вул. Насосна, 2/25-100

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38-20/33

вул. Портова, 3-26/6

вул. Правобережна, 33

вул. Республіканська, 1-107

вул. Рєпіна, 9/28-86

вул. Східна, 3

вул. Тупикова, 3-10

вул. Х. Алчевської, 2

вул. Художня, 28-57/2

пров. Антона Чехова, 3-7/26

пров. Давида Гурамішвілі, 1

пров. І. Приходька, 3-24

пров. К. Ушинського, 1-14

пров. М. Савченка, 3-8

пров. Олександра Герцена, 3-9Б

пров. Придніпровський, 2-19

пров. Прорізний, 28/30,30

пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7. З 8.00 до 17.00 просп. Полтавський, 15-27

вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Академіка Герасимовича, 141-204

вул. Богдана Хмельницького, 24

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Київська, 65Б

вул. Козацька, 3-26/24

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Ольги Кобилянської, 3,4,6,8,10,12/17

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Романа Шухевича, 30,31

вул. Чумацький Шлях, 87-123А

вул. Чумацький Шлях, 125, 125А, 125Б, 129

пров. Архипа Тесленка, 23,29

пров. Гарматний, 3-22

пров. Калиновий, 3-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

пр. Ополченський, 6-14

пров. Черкаський, 3-16

вул. Вільної України, 29-60.

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