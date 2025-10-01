У Кременчуці відбулася презентація авторського альбому «Мої крила» Тетяни Булат

У вівторок, 30 вересня, у Кременчуці в малому залі Міського палацу культури пройшов унікальний концерт — кременчужанка Тетяна Булат представила авторський альбом «Мої крила», всі пісні якого виконав народний вокальний гурт Кременчуцького льотного коледжу «Крила».
через затяжну повітряну тривогу, концертну програму провели в укритті Міського палацу культури.
Цей альбом — не просто пісні. Це голоси тих, хто вірить, хто не боїться висоти, хто несе світло навіть у бурю.
Концертна програма розпочалася з пісні «Мої крила»:
Наступну пісну «Кременчук — це моє місто» — справжнє признання в коханні своєму рідному місту, глядачі зустріли оплесками, адже вона давно полюбилася багатьом.
Пісні «У блакить», «Хай серце горить», «Серіал під назвою «Життя» — вони про людей, про життя, про мрії, про сенс й надії.
Концертну програму продовжили піснями «Мій Кременчук» і «Молодь створює світ». Наостанок залишили символічну пісню «І буде мир», яка за сподіваннями всіх присутніх має стати пророчою.
— Музика — вона не питає дозволу, вона просто злітає, несе крізь час. Наші крила несуть світло навіть тоді, коли темно. Тож, летимо, вперед, до світла Перемоги України, до початку відродження нас, як українців. Напередодні величних свят — Дня Захисника і Захисниці, Дня українського козацтва та Дня вчителя, дозвольте привітати всіх присутніх з цими чудовими датами. І побажати Миру, процвітання і щастя кожному з нас, — звернулася наприкінці програми авторка пісень Тетяна Булат.
