У Кременчуці відбулася презентація авторського альбому «Мої крила» Тетяни Булат

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 169

У вівторок, 30 вересня, у Кременчуці в малому залі Міського палацу культури пройшов унікальний концерт — кременчужанка Тетяна Булат представила авторський альбом «Мої крила», всі пісні якого виконав народний вокальний гурт Кременчуцького льотного коледжу «Крила».

через затяжну повітряну тривогу, концертну програму провели в укритті Міського палацу культури.

Цей альбом — не просто пісні. Це голоси тих, хто вірить, хто не боїться висоти, хто несе світло навіть у бурю.

Концертна програма розпочалася з пісні «Мої крила»:

— У кожного є крила. Не завжди ми їх бачимо, але саме вони підіймають нас, коли здається — все втрачено. Крила — це наша віра, наша мрія, наша сила. Це те, що веде нас до світла, до творчості, до людяності. Ця пісня — про ті крила, що живуть у кожному. Про натхнення, яке не згасає. Про силу, яка не дозволяє зупинитись…

Наступну пісну «Кременчук — це моє місто» — справжнє признання в коханні своєму рідному місту, глядачі зустріли оплесками, адже вона давно полюбилася багатьом.

Пісні «У блакить», «Хай серце горить», «Серіал під назвою «Життя» — вони про людей, про життя, про мрії, про сенс й надії.

— Природа… Чотири пори в календарному році. Художник відчуває зимовий сезон білим. Сезон весни для майстра пензля — це миті пробудження. Літній сезон огортає гарячими променями сонця і хвилями моря… Найяскравіший — осінній сезон. Але сезон, що вбирає абсолютно всі фарби палітри — сезон щастя. Про нього — пісня з такою ж назвою, — розповідає соліст гурту «Крила».

Концертну програму продовжили піснями «Мій Кременчук» і «Молодь створює світ». Наостанок залишили символічну пісню «І буде мир», яка за сподіваннями всіх присутніх має стати пророчою.