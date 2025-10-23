Учора патрульні зупинили в Кременчуці сімох п’яних водіїв

Сьогодні, 21:21 Переглядів: 89

За кермом однієї з автівок перебував 19-річний водій із явними ознаками наркотичного сп’яніння

Минулої доби патрульна поліція Кременчука задокументувала 7 випадків керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Один із них стався вчора, близько 22.00 - на вулиці Покровській інспектори зупинили автомобіль Volkswagen за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 19-річний водій із явними ознаками наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду в медичному закладі він відмовився.

Крім того, чоловік не мав права керування транспортними засобами, а також, у нього був відсутній поліс обов’язкового страхування.

Патрульні відсторонили його від керування та оформили адміністративні матеріали:

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння або відмова від проходження огляду);

протокол за ч. 5 ст. 126 (Повторне керування особою, яка не має права керування);

постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.

Нагадаємо, у понеділок ми повідомляли, що минулого тижні патрульна поліція Кременчука виявила 20 п'яних водіїв та затримала 19 правопорушників. А 16 жовтня ми писали, що патрульні зупинили в Кременчуці чотирьох п’яних водіїв.

Ми також писали, що 11 жовтня, в селі Андріївка Хорольської громади на дорозі перекинувся автомобіль ВАЗ, за кермом якого був 17-річний юнак. Унаслідок ДТП травмувався пасажир. Попередньо встановлено, що водій і пасажир перебували у стані алкогольного сп’яніння.

А 8-го вересня ми писали, що патрульні виявили у Кременчуці водія у стані сп’яніння, в якого вміст алкоголю у крові перевищив допустиму норму майже у 12 разів.

Того ж дня у Кременчуці п’яний водій врізався у дерево — рівень алкоголю в його крові вдесятеро перевищував допустиму норму.