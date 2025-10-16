Учора патрульні зупинили в Кременчуці чотирьох п’яних водіїв

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 72

Один із відсторонених від керування водіїв був з ознаками наркотичного сп’яніння

Патрульна поліція Кременчука продовжує виявляти водіїв з ознаками сп’яніння. Учора, близько 17.00, патрульні зупинили автомобіль Honda за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 27-річний чоловік із ознаками наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду в медичному закладі громадянин відмовився. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Інспектори відсторонили його від керування транспортним засобом та склали адміністративні матеріали:

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння або відмова від проходження огляду);

постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами) КУпАП.

За минулу добу патрульні зупинили у Кременчуці 4 водіїв, які перебували за кермом з ознаками сп’яніння.

Нагадаємо, у понеділок ми повідомляли, що минулого тижня патрульна поліція Кременчука виявила 24 п’яних водіїв та затримала 10 порушників.

Ми також писали, що 11 жовтня, в селі Андріївка Хорольської громади на дорозі перекинувся автомобіль ВАЗ, за кермом якого був 17-річний юнак. Унаслідок ДТП травмувався пасажир. Попередньо встановлено, що водій і пасажир перебували у стані алкогольного сп’яніння.

А 8-го вересня ми писали, що патрульні виявили у Кременчуці водія у стані сп’яніння, в якого вміст алкоголю у крові перевищив допустиму норму майже у 12 разів.

Того ж дня у Кременчуці п’яний водій врізався у дерево — рівень алкоголю в його крові вдесятеро перевищував допустиму норму.