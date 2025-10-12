На Полтавщині перекинувся ВАЗ — пасажир у лікарні, водій був п’яний

11 жовтня, близько 1.30, в селі Андріївка Хорольської громади сталася аварія — автомобіль ВАЗ перекинувся за межами дороги. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, за кермом був 17-річний місцевий мешканець. Унаслідок ДТП постраждав пасажир, 26-річний чоловік. Його з травмами госпіталізували до Хорольської лікарні.
Попередньо встановлено, що водій і пасажир перебували у стані алкогольного сп’яніння.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Обставини ДТП з’ясовує слідство.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці також сталася ДТП за участі 17-річного водія.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.