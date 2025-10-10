У вчорашній в ДТП на Молодіжному травмувалося троє людей, серед яких 17-річний водій

9 жовтня близько 19.50 на проспекті Лесі Українки у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, зіткнулися ВАЗ, під керуванням 17-річного водія, та BMW, яким керував 25-річний чоловік. Внаслідок ДТП обох водіїв та 18-річного пасажира автомобіля ВАЗ госпіталізували.

За цим фактом слідчий підрозділ Кременчуцького районного управління поліції вирішує питання щодо початку розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості).

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

