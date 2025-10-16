Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого у серпні 2024 року Валерія Бадя

Працівники відділу № 2 Полтавського райуправління поліції розшукують безвісти зниклого Бадя Валерія Юрійовича, 09.06.1988 року народження, який у серпні 2024 року пішов із місця проживання в селі Терешки та досі не повернувся.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Прикмети чоловіка: на вигляд 40-50 років, зріст 162 см, худорлявої статури, волосся світле коротке.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.