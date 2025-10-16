Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого у серпні 2024 року Валерія Бадя

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 78

 

Чоловік тоді пішов із місця свого проживання в селі Терешки та досі не повернувся

Працівники відділу № 2 Полтавського райуправління поліції розшукують безвісти зниклого Бадя Валерія Юрійовича, 09.06.1988 року народження, який у серпні 2024 року пішов із місця проживання в селі Терешки та досі не повернувся.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Прикмети чоловіка: на вигляд 40-50 років, зріст 162 см, худорлявої статури, волосся світле коротке.

— Якщо вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити розшук зниклого чоловіка, просимо повідомити до відділу № 2 Полтавського райуправління поліції за телефонами: 050-407-43-71, 099-485-50-02 або 102, — закликають правоохоронці.
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини розшук зниклий безвісти
