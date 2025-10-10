У Кременчуці пункти незламності не працюють, але готові до роботи — Малецький

Питання роботи пунктів незламності підняли після введення аварійних графіків відключення світла на Полтавщині
За словами міського голови Віталія Малецького, наразі у Кременчуцькій громаді не працюють пункти незламності, але вони «у режимі готовності». Про це він розповів під час засідання виконавчого комітету 10 жовтня.
10 жовтня Росія атакувала Кременчук «Кинджалами», крилатими ракетами та дронами. У Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури — без світла понад 17 тисяч споживачів. З 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак.
У Кременчуцькій громаді внаслідок атаки збройних сил РФ пошкоджено кілька будинків місцевих жителів.
