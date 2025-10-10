У Кременчуці пункти незламності не працюють, але готові до роботи — Малецький

Сьогодні, 11:01

За словами міського голови Віталія Малецького, наразі у Кременчуцькій громаді не працюють пункти незламності, але вони «у режимі готовності». Про це він розповів під час засідання виконавчого комітету 10 жовтня.

— Намагаємось, щоб всі медичні заклади, всі соціальні заклади були з електроенергією. Деякі з них працюють на генераторах, — сказав міський голова.

Що передувало

10 жовтня Росія атакувала Кременчук «Кинджалами», крилатими ракетами та дронами. У Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури — без світла понад 17 тисяч споживачів. З 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак.

У Кременчуцькій громаді внаслідок атаки збройних сил РФ пошкоджено кілька будинків місцевих жителів.