Бюджет Кременчука хочуть збільшити на 30 млн грн, хоча за 9 місяців цього року він недоотримав 480 млн грн

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

Бюджет Кременчука хочуть збільшити на 30 млн грн, хоча за 9 місяців цього року він недоотримав 480 млн грн

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 120

 

Зміни до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік планують внести завтра на позачерговій сесії міської ради

На розгляд позачергової сесії Кременчуцької міської ради, яка запланована на завтра, 9 жовтня, виносять проєкт рішення «Про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік».

Його сьогодні обговорили на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики.

Як зазначила на засіданні заступниця міського голови — директор департаменту фінансів Кременчуцької міської ради Тетяна Неіленко, департамент економічного розвитку зробив аналіз та дійшов висновків щодо можливості збільшення дохідної та видаткової частин міського бюджету на 30 млн грн. Ці кошти поповнять Стабілізаційний фонд міського бюджету, а використати більшу частину з них (29 млн грн) планується на створення нового ветеранського просто на розі вулиць Флотська та Велика набережна.

Міський бюджет недоотримав 480 млн грн

Відповідно до висновків департаменту економіки щодо виконання дохідної частини міського бюджету за 9 місяців 2025 року, станом на 1 жовтня план надходжень до загального фонду без урахування офіційних трансфертів виконано лише на 81,1%, що менше запланованого на 480,5 млн грн. При плані 2 млрд 537 млн грн до бюджету фактично надійшло лише млрд 56 млн грн.

Основними джерелами дохідної частини загального фонду місцевого бюджету є чотири податки, питома вага яких складає 96,3% в дохідній частині загального фонду. Це податок на доходи фізичних осіб (61,5%), єдиний податок (15,3%), акцизний податок (11,3%) та податок на майно в частині земельного податку (8,2%)

За 9 місяців значно не виконано планові показники саме по податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). При плані 1 млрд 770 млн грн до бюджету фактично надійшло близько 1 млрд 265 млн грн. Виконання плану склало 71,5%. Недоотримано понад 505 млн грн, хоча у порівнянні з відповідним періодом минулого року до міського бюджету від ПДФО надійшло більше на майже 142 млн грн.

Причини невиконання

Отже, невиконання міського бюджету Кременчука по надходженням обумовлено насамперед зменшенням надходжень по ПДФО. У висновках пояснюються причини, які до цього привели: зниження обсягів виробництва на деяких підприємствах міста, перехід працівників на вимушений простій або дистанційну роботу, неплатоспроможність платників у зв’язку із погіршенням їх фінансового стану. Проте, відмічається, що низка провідних підприємств міста останнього часу збільшили обсяги виробництва власної продукції. Крім того, відкрились нові заклади торгівлі, у тому числі і переміщений бізнес, розширюється мережа закладів торгівлі. Завдяки цьому створюються нові робочі місця, що має призвести до зростання надходження ПДФО до міського бюджету.

Можливо саме цими оптимістичними очікуваннями і пояснюються заплановані зміни щодо збільшення планових надходжень до бюджету саме по ПДФО на 30 млн грн.

По іншим надходженням ситуація краща

У висновках департаменту економіки проаналізовані й інші джерела надходжень до міського бюджету, по деяким з яких зафіксовано перевиконання плану.

Так, по єдиному податку виконання склало 98,7% (недовиконання близько 4 млн грн). При плані майже 318 млн грн фактично надійшло 314 млн грн. В порівнянні з минулим роком фактичні надходження зросли на 20,7%.

Станом на 1 жовтня перевиконано планові показники по наступних джерелах загального фонду бюджету Кременчука:

  • По акцизному податку виконання склало 107% (перевищено план на 15 млн грн) — при плані  216,6 млн грн до бюджету фактично надійшло 231,7 млн. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 35,9% (+ 61,2 млн грн).
  • По податку на нерухоме майно при плані 28,2 млн грн фактично надійшло 33,2 млн грн — виконання склало 117,6% (+4,9 млн грн). В порівнянні з минулим роком фактичні надходження збільшились в 1,7 рази або на 13,2 млн грн.
  • По платі за землю виконання плану становило 101,4% (+2,3 млн грн). В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 12,8% або 19,1 млн грн.

Загалом за 9 місяців цього року надходження загального фонду міського бюджету зросли у порівнянні з минулим роком на 16,5% або понад 290 млн грн.

— Фактор воєнного стану суттєво ускладнює прогнозування надходжень доходів до бюджету, тому прогнозування дохідної частини в умовах війни мають бути гнучкі, регулярно переглядатися та адаптуватися до теперішніх реалій в країні, — йдеться в аналізі.

Тетяна Неіленко у підписаних нею висновках зазначила, що враховуючи зростання надходжень до загального фонду станом на 1 жовтня у порівнянні з відповідним періодом минулого року та фактичне перевиконання планових показників дохідної частини загального фонду по певним надходженням виникла необхідність внесення змін до дохідної частини загального фонду бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли з посиланням на Мінфін, що у 2025 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло вже понад 374 млрд грн.

У липні ми писали, що надходження до міського бюджету Кременчука цього року зросли по трьох основних податках.

Навесні ми повідомляли, що доходи міського бюджету Кременчука за два місяці 2025 року перевищили торішні на 20%

Тоді ж стало відомо, що у 2024 році бюджет Кременчука був виконаний лише на 93%.

У грудні минулого року депутати за одну хвилину затвердили міський бюджет Кременчука на 3,8 млрд грн

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада депутатська комісія бюджет Кременчуга
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх