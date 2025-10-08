Бюджет Кременчука хочуть збільшити на 30 млн грн, хоча за 9 місяців цього року він недоотримав 480 млн грн

Зміни до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік планують внести завтра на позачерговій сесії міської ради

На розгляд позачергової сесії Кременчуцької міської ради, яка запланована на завтра, 9 жовтня, виносять проєкт рішення «Про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік».

Його сьогодні обговорили на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики.

Як зазначила на засіданні заступниця міського голови — директор департаменту фінансів Кременчуцької міської ради Тетяна Неіленко, департамент економічного розвитку зробив аналіз та дійшов висновків щодо можливості збільшення дохідної та видаткової частин міського бюджету на 30 млн грн. Ці кошти поповнять Стабілізаційний фонд міського бюджету, а використати більшу частину з них (29 млн грн) планується на створення нового ветеранського просто на розі вулиць Флотська та Велика набережна.

Міський бюджет недоотримав 480 млн грн

Відповідно до висновків департаменту економіки щодо виконання дохідної частини міського бюджету за 9 місяців 2025 року, станом на 1 жовтня план надходжень до загального фонду без урахування офіційних трансфертів виконано лише на 81,1%, що менше запланованого на 480,5 млн грн. При плані 2 млрд 537 млн грн до бюджету фактично надійшло лише 2 млрд 56 млн грн.

Основними джерелами дохідної частини загального фонду місцевого бюджету є чотири податки, питома вага яких складає 96,3% в дохідній частині загального фонду. Це податок на доходи фізичних осіб (61,5%), єдиний податок (15,3%), акцизний податок (11,3%) та податок на майно в частині земельного податку (8,2%)

За 9 місяців значно не виконано планові показники саме по податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). При плані 1 млрд 770 млн грн до бюджету фактично надійшло близько 1 млрд 265 млн грн. Виконання плану склало 71,5%. Недоотримано понад 505 млн грн, хоча у порівнянні з відповідним періодом минулого року до міського бюджету від ПДФО надійшло більше на майже 142 млн грн.

Причини невиконання

Отже, невиконання міського бюджету Кременчука по надходженням обумовлено насамперед зменшенням надходжень по ПДФО. У висновках пояснюються причини, які до цього привели: зниження обсягів виробництва на деяких підприємствах міста, перехід працівників на вимушений простій або дистанційну роботу, неплатоспроможність платників у зв’язку із погіршенням їх фінансового стану. Проте, відмічається, що низка провідних підприємств міста останнього часу збільшили обсяги виробництва власної продукції. Крім того, відкрились нові заклади торгівлі, у тому числі і переміщений бізнес, розширюється мережа закладів торгівлі. Завдяки цьому створюються нові робочі місця, що має призвести до зростання надходження ПДФО до міського бюджету.

Можливо саме цими оптимістичними очікуваннями і пояснюються заплановані зміни щодо збільшення планових надходжень до бюджету саме по ПДФО на 30 млн грн.

По іншим надходженням ситуація краща

У висновках департаменту економіки проаналізовані й інші джерела надходжень до міського бюджету, по деяким з яких зафіксовано перевиконання плану.

Так, по єдиному податку виконання склало 98,7% (недовиконання близько 4 млн грн). При плані майже 318 млн грн фактично надійшло 314 млн грн. В порівнянні з минулим роком фактичні надходження зросли на 20,7%.

Станом на 1 жовтня перевиконано планові показники по наступних джерелах загального фонду бюджету Кременчука:

П о акцизному податку виконання склало 107% (перевищено план на 15 млн грн) — при плані 216,6 млн грн до бюджету фактично надійшло 231,7 млн. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 35,9% (+ 61,2 млн грн).

виконання склало (перевищено план на 15 млн грн) — при плані 216,6 млн грн до бюджету фактично надійшло 231,7 млн. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 35,9% (+ 61,2 млн грн). По податку на нерухоме майно при плані 28,2 млн грн фактично надійшло 33,2 млн грн — виконання склало 117,6% (+4,9 млн грн). В порівнянні з минулим роком фактичні надходження збільшились в 1,7 рази або на 13,2 млн грн.

при плані 28,2 млн грн фактично надійшло 33,2 млн грн — виконання склало (+4,9 млн грн). В порівнянні з минулим роком фактичні надходження збільшились або на 13,2 млн грн. По платі за землю виконання плану становило 101,4% (+2,3 млн грн). В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 12,8% або 19,1 млн грн.

Загалом за 9 місяців цього року надходження загального фонду міського бюджету зросли у порівнянні з минулим роком на 16,5% або понад 290 млн грн.

— Фактор воєнного стану суттєво ускладнює прогнозування надходжень доходів до бюджету, тому прогнозування дохідної частини в умовах війни мають бути гнучкі, регулярно переглядатися та адаптуватися до теперішніх реалій в країні, — йдеться в аналізі.

Тетяна Неіленко у підписаних нею висновках зазначила, що враховуючи зростання надходжень до загального фонду станом на 1 жовтня у порівнянні з відповідним періодом минулого року та фактичне перевиконання планових показників дохідної частини загального фонду по певним надходженням виникла необхідність внесення змін до дохідної частини загального фонду бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік.

