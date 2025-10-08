Мінфін: у 2025 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло вже понад 374 млрд грн

За 9 місяців 2025 року вдалося збільшити доходи загального фонду місцевих бюджетів на 15,5 % у порівнянні з 9 місяцями 2024 року

Протягом 9 місяців 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 374,1 млрд грн, що на 50,3 млрд грн більше ніж за 9 місяців 2024 року. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Основними доходами місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) цього року були:

214,1 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

55,9 млрд грн — єдиний податок;

33,6 млрд грн — плата за землю;

26,7 млрд грн — акцизний податок;

18,1 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

9,5 млрд грн — податок на нерухоме майно.

Найвищий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до січня — вересня 2024 року зафіксовано у Київській (+23,8%), Івано-Франківській (+22,4%), Львівській (+21,5%), Волинській (+21,2%) та Закарпатській (+21,2%) областях.

Збільшення доходів у цих регіонах пов’язано, зокрема, з тим, що у ці області перемістилося багато ВПО та бізнес з територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які є тимчасово окупованими РФ.

Найменший показник доходів зафіксовано в областях, де проходять активні бойові дії.

Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування за 9 місяців 2025 року вдалося збільшити доходи загального фонду місцевих бюджетів на 15,5% у порівнянні з 9 місяцями 2024 року.

— За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні, — йдеться у повідомленні.

