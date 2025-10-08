Мінфін: у 2025 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло вже понад 374 млрд грн

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Україна, Світ

Мінфін: у 2025 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло вже понад 374 млрд грн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 2

 

За 9 місяців 2025 року вдалося збільшити доходи загального фонду місцевих бюджетів на 15,5 % у порівнянні з 9 місяцями 2024 року

Протягом 9 місяців 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 374,1 млрд грн, що на 50,3 млрд грн більше ніж за 9 місяців 2024 року. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Основними доходами місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) цього року були:

  • 214,1 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • 55,9 млрд грн — єдиний податок;
  • 33,6 млрд грн — плата за землю;
  • 26,7 млрд грн — акцизний податок;
  • 18,1 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
  • 9,5 млрд грн — податок на нерухоме майно.

Найвищий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до січня — вересня 2024 року зафіксовано у Київській (+23,8%), Івано-Франківській (+22,4%), Львівській (+21,5%), Волинській (+21,2%) та Закарпатській (+21,2%) областях.

Збільшення доходів у цих регіонах пов’язано, зокрема, з тим, що у ці області перемістилося багато ВПО та бізнес з територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які є тимчасово окупованими РФ.

Найменший показник доходів зафіксовано в областях, де проходять активні бойові дії.

Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування за 9 місяців 2025 року вдалося збільшити доходи загального фонду місцевих бюджетів на 15,5% у порівнянні з 9 місяцями 2024 року.

— За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні, — йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, у липні ми писали, що надходження до міського бюджету Кременчука цього року зросли по трьох основних податках.

Навесні ми повідомляли, що доходи міського бюджету Кременчука за два місяці 2025 року перевищили торішні на 20%

Тоді ж стало відомо, що у 2024 році бюджет Кременчука був виконаний лише на 93%.

У грудні минулого року депутати за одну хвилину затвердили міський бюджет Кременчука на 3,8 млрд грн.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: бюджет Кременчуга Мінфін ПДФО
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх