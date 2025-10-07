У Кременчуці водій пропонував поліцейським хабар, щоб уникнути адміністративної відповідальності

Тепер чоловікові загрожує позбавлення або обмеження волі на строк до 4-х років

За непритягнення до адміністративної відповідальності водій пропонував патрульним неправомірну вигоду

Учора, 6 жовтня, близько 13.00 патрульні зупинили в Кременчуці на вулиці Чумацький Шлях автомобіль ВАЗ. Під час спілкування з 25-річним водієм інспектори встановили, що він повторно керував транспортним засобом, не маючи права керування, оскільки не отримував посвідчення водія. Щоб уникнути адміністративної відповідальності, чоловік запропонував поліцейським неправомірну вигоду.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Патрульні склали щодо правопорушення відповідні адміністративні матеріали та викликали на місце слідчих, які нададуть правову кваліфікацію діям чоловіка.

Правоохоронці нагадують, що за пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 369 Кримінального кодексу України.

Частина 1 цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1700 до 6800 грн, або обмеженням волі на строк від 2-х до 4-х років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, у серпні ми писали, що на Полтавщині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських.

У липні неподалік села Клепачі Хорольської громади 62-річний водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з’їхав у кювет, а після цього намагався підкупити поліцейських.

У Полтаві 35-річний чоловік намагався підкупити поліцейських, аби уникнути покарання за водіння у стані наркотичного сп’яніння. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

У червні в селі Ковалі на Хорольщині 39-річний водій, зупинений за порушення правил дорожнього руху, намагався підкупити поліцейських, щоб уникнути відповідальності. У водія були помітні ознаки алкогольного сп’яніння. Він відмовився проходити освідування і запропонував поліцейським хабар. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

Уночі 16 червня вночі під час патрулювання проспекту Свободи в Кременчуці патрульні зупинили автомобіль, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку. Під час спілкування з керманичем правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1,39 проміле, у 7 разів перевищує допустиму норму. Водій запропонував патрульним хабар — 20 тисяч гривень, аби уникнути відповідальності. Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, чоловік не припинив спроб дати хабар. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.