Яким споживачам з 1-го жовтня знизять тарифи на електроенергію

Вже відсьогодні, 1-го жовтня, деякі українці отримають суттєву знижку з оплати електроенергії. Тариф для них становитиме лише 61% від того, за яким вони сплачували вартість електроенергії дотепер.

Зниженим тарифом на електроенергію зможуть користуватися споживачі, які опалюють свої домівки електроенергією. Йдеться не про електрокалорифери, якими періодично обігрівають свої приміщення майже всі українці, а про оселі, які за проєктом розраховані саме на електроопалення.

Для таких споживачів із 1-го жовтня запроваджується пільговий тариф на електроенергію. Він становитиме 2,64 грн/кВт-год, а не 4,32 грн/кВт-год, як вони платили дотепер. Такий тариф запроваджується на період опалювального сезону, який офіційно розпочинається з 1-го жовтня і триватиме до 30 квітня наступного року. Упродовж усього цього періоду власники помешкань з електроопаленням зможуть користуватися пільговим тарифом.

Проте, для пільгового тарифу є одна умова. Він діятиме лише для обсягу споживання до 2000 кВт-год на місяць. Якщо ж домогосподарство за місяць споживе більше електроенергії, то обсяг, що перевершує 2000 кВт-годин доведеться оплатити за повним тарифом.

Крім того, знижкою на оплату електроенергії, яка діє незалежно від сезону, продовжать користуватися власники зонних лічильників. Зазвичай побутові споживачі встановлюють двозонні лічильники, які окремо обліковують денне та нічне споживання. Нічне споживання — з 23.00 до 7.00, оплачується за вдвічі нижчим тарифом, ніж денне. Тобто, нічний тариф на електроенергію становить 2,16 грн/кВт-год.

Нагадаємо, уряд обіцяє залишити тарифи на опалення у новому опалювальному сезоні незмінними. В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду та газ.

