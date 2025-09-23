У Кременчуці комунальне підприємство замовляє нову легкову машину. Очікувана вартість — 1,2 млн гривень

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 319 Коментарів: 1

Кременчуцьке комунальне підприємство «Теплоенерго» замовляє нову легкову машину спеціального призначення. Очікувана вартість — 1,2 млн гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

У тендерній документації вказано, що машина має бути новою, не раніше 2025 року випуску. Тип двигуна: дизельний. Кузов — універсал, мінімум 5 місць (4 пасажири + водій). Машина має бути укомплектована кондиціонером, круїз-контролем, задніми розсувними дверима з обігрівом, зовнішніми дзеркалами з підігрівом, датчиками світла, екорежимом, аудіосистемою Radio Connect R&Go (Bluetooth, USB, AUX).

З додаткових вимог: антикорозійна обробка кузова, гумові килимки, спеціалізація автомобіля.

Замовник не вказує конкретну модель і марку авто, але окремі характеристики об’єкта закупівлі вказують, ймовірно, на Renault: зокрема, унікальна для цієї марки аудіосистема Radio Connect R&Go.

Машину мають доставити до 30 вересня 2026 року.

Нагадаємо, цьогоріч у Кременчуці придбали 5 нових автомобілів Suzuki S-CROSS загальною вартістю понад 5,5 мільйонів гривень: чотири з них будуть на балансі виконкому, ще одна — для квартирного управління. У громаді активісти та деякі депутати виступали проти таких закупівель і пропонували спрямувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема купівлю тих самих машин на фронт. На черговій сесії міськради більшість депутатів підтримала придбання нового транспорту для чиновників.

Машини придбали у компанії «Авто Крок» — офіційного дилера SUZUKI в Полтавській області.

Також навесні комунальні підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» та «Міськоформлення» замовили дві Toyota RAV4 за 1 млн 684 тисяч 676 гривень за кожну машину. Ці машини вже передали на баланс виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.