Співали й збирали кошти на ЗСУ — у Кременчуці виступили Віталій Шкурацький та Максим Ліхман

Неділю, 21 вересня

Неділю, 21 вересня, в День миру в Кременчуці в міському палаці культури відбувся благодійний концерт українських співаків і волонтерів Віталія Шкурацького та Максима Ліхмана. Разом з хлопцями в малому залі МПК «запалювали» місцеві зірочки — народний вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу.

— Головна мета заходу — збір коштів на пікап для 3-го механізованого батальйону Окремої Президентської бригади ім. Богдана Хмельницького. Ми не змогли бути осторонь й із задоволенням взяли участь у концертній програмі, — розповіла керівниця гурту «Крила» Тетяна Булат.

Віталій і Максим виконали разом із «Крилами» кілька відомих композицій. Всі, хто був присутній в залі, підспівували артистам й дона тили на ЗСУ.