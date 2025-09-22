Співали й збирали кошти на ЗСУ — у Кременчуці виступили Віталій Шкурацький та Максим Ліхман

Неділю, 21 вересня, в День миру в Кременчуці в міському палаці культури відбувся благодійний концерт українських співаків і волонтерів Віталія Шкурацького та Максима Ліхмана. Разом з хлопцями в малому залі МПК «запалювали» місцеві зірочки — народний вокальний гурт «Крила» Кременчуцького льотного коледжу.
Віталій і Максим виконали разом із «Крилами» кілька відомих композицій. Всі, хто був присутній в залі, підспівували артистам й дона тили на ЗСУ.
