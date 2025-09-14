У Кременчуці на перехресті вулиць Небесної сотні та Троїцької зіткнулися дві автівки

16:33

Постраждалих у ДТП не зафіксовано, рух не ускладнений

У неділю, 14 вересня, близько 16.00 у Кременчуці на перехресті вулиць Небесної сотні та Троїцької зіткнулися два легковики. Попередньо у ДТП ніхто не постраждав. Про це повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфу» з місця події.

Поліцію водії вочевидь не викликали, бо її немає. Рух на перехресті не ускладнений. Вірогідно водії вирішили оформити ДТП по «європротоколу».

