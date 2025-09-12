Олена Шуляк
Кременчук, Здоров'я, ТЪ у темі, Соціальний захист

Укриття у Будинку дитини в Кременчуці планують облаштувати до кінця року — Полтавська ОВА

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 204

Діти переїжджатимуть у випадку, якщо ремонт заважатиме їхньому навчальному процесу. Нині «всі знаходяться на місцях», розповів т. в. о. начальника ОВА

Облаштування сховища у Кременчуцькому обласному Будинку дитини планують завершити цьогоріч. Під час ремонтних робіт у разі потреби дітей можуть перевести на проживання в дитячу лікарню. Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут 12 вересня під час візиту до Кременчука.

— Є певні зауваження Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ми врахуємо це все в проєкті для того, щоб до кінця цього року ми завершили ремонт укриття. Якщо буде потрібне відселення, ми будемо це робити, будемо дивитися по ситуації, щоб діти були в безпечних умовах, — сказав Когут. 

Діти переїжджатимуть у випадку, якщо ремонт заважатиме навчальному процесу. Нині «всі знаходяться на місцях», розповів т. в. о. начальника ОВА.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав про те, як проживають вихованці Будинку дитини у Кременчуці в умовах війни.

Що передувало

Про стан укриття у Будинку дитини активно почали говорити цьогоріч з кінця січня. Тоді комісія Уповноваженого з прав людини в Україні спільно з представниками громадських організацій виявила у закладі, зокрема, «кричущі порушення прав та інтересів дітей, які свідчать про системну байдужість до їхніх потреб, ставлять під загрозу гідність, здоров’я та безпеку». Крім того, за словами представників комісії, працівники закладу принижували вихованців, називаючи їх «інвалідами» і «тими, кого ніхто ніколи не всиновить».

Також зазначалося, що 90% фінансування закладу спрямовується на оплату праці персоналу та комунальні послуги, а не на забезпечення безпосередніх потреб дітей. 

У своєму коментарі голова Кременчуцької громади Віталій Малецький заявив, що «попри три роки війни, обласна рада не спромоглася виділити кошти на облаштування укриття для дітей».

Реорганізація Будинку: як надалі працюватиме заклад

Згідно з рішенням уряду від 4 лютого 2025-го, до 1 вересня в Україні мали б реорганізувати усі будинки дитини. Зокрема, вони мають бути трансформовані у центри медичної реабілітації, центри соціальної підтримки сім'ї та дітей. Цей процес є частиною реформи системи захисту прав дітей, спрямованої на деінституціалізацію та забезпечення виховання дітей в сімейному середовищі.

 

Як зазначив тимчасово виконувач обов’язків Полтавської ОВА Володимир Когут 21 серпня, область не розглядає закриття Будинку у Кременчуці. 

— Але тут треба дивитися в частині оптимізації деяких речей. Можливо, десь якийсь корпус можна буде використовувати в спорідненому сегменті, в інших напрямах. Це лікувальних, реабілітаційних чи соціальних напрямків, — розповів Когут.

За його словами, ймовірно, що у наступному році Будинок дитини вже не отримає субвенцію з державного бюджету. 

— У будь-якому випадку ми повинні скласти якийсь прайс-кеп, так би мовити, з утримання однієї дитини. І ми повинні, і від громади, яка тут знаходиться, йти в якесь фінансування цього процесу. Процеси реорганізації йдуть, вони вже будуть завершені, так що у будь-якому випадку це вже не будинок дитини, як він був по своїй суті, — сказав Когут.
Телеграф
