Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

Будівлю головного відділення «Укрпошти» у Кременчуці продають через аукціон. Стартова ціна — майже 15 млн гривень

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 513

Нині триває процедура подачі заявки на участь

«Укрпошта» виставила на аукціон будівлю свого головного відділення у Кременчуці. Ціна лота стартує від майже 14,7 млн гривень. Про це стало відомо з майданчика «Національна електронна біржа». 

Відомо, на аукціон виставили будівлю орієнтовною площею 1 937,70 м. кв. Розмір одного кроку — 146 690.16 грн. Нині триває процедура подачі заявки на участь.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що у Кременчуці «Укрпошта» закрила єдине своє відділення у мікрорайоні Ревівка. Приміщення планували здавати в оренду, розповіли під час засідання виконавчого комітету у липні.


Автор: Телеграф
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

