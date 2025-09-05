У Кременчуці жінка через Viber виправдовувала збройну агресію РФ: суд виніс їй вирок

28 серпня Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок жінці, яка у соцмережах виправдовувала збройну агресію збройних сил РФ. Обвинувачена визнала провину за ч.1 ст. 110 Кримінального кодексу України (заклики до зміни меж державного кордону) та ч.2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування/заперечення збройної агресії РФ). Про це стало відомо з вироку суду.

За матеріалами справи, у 2024 році жителька Кременчука поширювала у Viber і «Однокласниках», зокрема, заклики до зміни державних кордонів, виправдовувала збройну агресію Росії і підтримувала їх учасників:

«Чтобы бандеровская идеология как фашизм да исчезнет с лица Украины, чтобы и близко не было этого национализма чёрного, чтобы ненависть этой не было».

«Чтобы незалежности все кончились эти, чтобы единой Русью Святой мы славили Господа».

«Тьма всегда сгущается перед рассветом, а для того чтобы расцвело тяжкий крест битвы за Родину надо нести до конца. Отец ОСОБА_20: Святой это наш русский Иордан и мы должны одуматься, соединится вместе во единую державу нашу русскую и единой Русью и Киевской и Московской и Закарпасткой и Прикарпасткой»

Суд призначив 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування з випробуванням на 1 рік 6 місяців.

Нагадаємо, наприкінці липня на Полтавщині за поширення російської пропаганди судили викладача одного із професійно-технічних ліцеїв.