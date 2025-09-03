ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці водій, рухаючись заднім ходом, зіткнувся з припаркованою автівкою та залишив місце ДТП

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 205

 

Патрульна поліція розшукала водія — йому загрожує штраф або позбавлення права керування на строк від 1 до 2 років

Учора, 2-го вересня, у Кременчуці на вулиці Олександра Білаша водій автомобіля Mercedes, рухаючись заднім ходом, не впевнився в безпеці та здійснив наїзд на припаркований автомобіль Renault. Після зіткнення він залишив місце події. Власниця пошкодженого автомобіля звернулася на лінію 102. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Прибувши на місце ДТП, патрульні зʼясували всі обставини, встановили транспортний засіб та розшукали водія, який залишив місце події.

На нього складено адміністративні матеріали:

  • за ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП;
  • за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Патрульна поліція нагадує, що залишення місця ДТП тягне за собою додаткову відповідальність!

Санкція ст. 122-4 КУпАП передбачає штраф 3400 грн, або позбавлення права керування від 1 до 2 років, або адміністративний арешт на 10–15 діб.

— Загалом протягом серпня 6 водіїв залишили місце дорожньо-транспортної пригоди. Ми розшукали та встановили кожного з них! – зазначили в патрульній поліції.

Нагадаємо, учора ми писали, що протягом серпня патрульна поліція Кременчука виявила на дорогах району 101 п’яного водія. А минулого тижня патрульна поліція Кременчука виявила 14 п’яних водіїв та затримала 24 правопорушників.

Ми також писали, що у перший день осені, 1-го вересня, у Кременчуці п’яний водій легковика врізався у припарковану машину.

Автор: Віктор Крук
