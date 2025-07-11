Блокував Керченську затоку: з танкера, який придбала кременчуцька компанія, зняли арешт

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Адвокат від «Альфа Груп 77» звернувся до суду з проханням зняти арешт — АРМА вже отримало кошти, майно реалізоване законно через аукціон

У червні Дніпровський районний суд Києва задовольнив клопотання адвоката кременчуцького ТОВ «Альфа Груп 77» про скасування арешту судна, яке фігурувало у кримінальному провадженні від 2018 року. Йдеться про танкер з колишньою назвою NEYMA, а нині Nika Spirit, який до 2019 року ходив під російським прапором.

Наприкінці липня 2019-го судно арештував Приморський райсуд Одеси у межах кримінального провадження Служби безпеки України за фактами незаконного постачання палива для російських військових. Згодом актив передали в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) і у квітні 2025 року його виставили на торги через Prozorro.Продажі. За результатами аукціону новим власником судна стало кременчуцьке ТОВ «Альфа Груп 77», яке сплатило понад 6,4 млн грн.

У травні компанія отримала акт про реалізацію активів. Адвокат від «Альфа Груп 77» звернувся до суду з проханням зняти арешт — АРМА вже отримало кошти, майно реалізоване законно через аукціон.

Слідчий суддя встановив, що відтепер судно не є доказом у справі й не потребує спеціального збереження. Заперечень з боку СБУ не було.

Детальніше про справу з танкером

Як пише Радіо Свобода, російський танкер NEYMA, перейменований на NIKA SPIRIT, став об'єктом міжнародної уваги після подій у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Тоді судно, за даними українських спецслужб, брало участь у блокуванні проходу українських військових кораблів, що призвело до захоплення 24 моряків і трьох суден ВМС України російськими прикордонниками.

24 липня 2019 року танкер під новим ім’ям NIKA SPIRIT увійшов в український порт Ізмаїл для планового ремонту. Проте українські прикордонники, ідентифікувавши судно за ІМО-номером 8895528 як колишній NEYMA, його затримали. СБУ спільно з військовою прокуратурою провела обшук на борту, вилучила документи, бортові журнали та записи радіопереговорів, а також допитала екіпаж. Членів екіпажу було відпущено і повернуто до Росії, оскільки не було визнано причетними до подій 2018 року. ​

Кременчуцька компанія «Альфа груп 77» належить підприємцю Віталію Марченку, якого слідчі з 2023 року підозрювали у створенні організованої групи для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За їх даними, загальна сума завданих збитків державі перевищує понад 100 млн грн.

У групу увійшли кременчуцькі нафтові фірми та підприємства, які були зареєстровані на ім’я раніше знайомих або підшуканих осіб Марченка.

За даними правоохоронців, до створеної групи компаній VMGroup, що фактично керується Марченком, увійшли, зокрема, ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Стандарт Оіл Компані» та ТОВ «Інтерего».

Відповідні нафтові компанії також підозрювали у співпраці з Росією та Республікою Білорусь. За даними спецслужб, підприємці імпортували в Україну через європейські компанії метиловий спирт, який, ймовірно, був виготовлений у РФ та РБ.

У травні цьогоріч Шевченківський районний суд Полтави ухвалив серію рішень про скасування арештів майна компаній. 29 квітня 2025 року суд скасував підозру Віталію Марченку. Після цього адвокати подали низку клопотань, аргументуючи їх тим, що підстави для арештів зникли.

Суд у кожному рішенні зазначив, що після скасування підозри продовження арештів є необґрунтованим.