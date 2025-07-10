Після удару по ТЦК у Кременчуці ще триває розгляд заявок на відшкодування збитків

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 186

Після дронового удару по Кременчуку 6 липня комісія ще продовжує опрацьовувати заявки містян на відшкодування збитків. Про це 10 липня на засіданні виконкому повідомив перший заступник міського голови Володимир Пелипенко.

За його словами, комісія з розгляду заявок ще працює, адже звернень дуже багато.

— Дуже велика кількість заявок, і фізично наша комісія не може впоратися за такий короткий час, — зазначив Пелипенко. — Ми вже ухвалили чимало рішень про компенсації — здебільшого за попередні обстріли. Нові заявки також розглядаємо, але це потребує часу.

Нагадаємо, вранці 6 липня Кременчук зазнав дронового обстрілу. Внаслідок влучань виникла масштабна пожежа, пошкоджено десятки об’єктів, включно з ліцеєм №4. За словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, у Кременчуцькому районному ТЦК та СП ніхто із військових не постраждав, бо у той момент там нікого не було. «Кременчуцький Телеграф» працював на місці події та поспілкувався з очевидцями: