У Міноборони пропонують усім охочим долучитися до захисту неба: як вступити до груп протиповітряної оборони ДФТГ

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 131

Місяць тому, 11 червня, Кабмін ухвалив рішення щодо реалізації експериментального проєкту щодо створення груп протиповітряної оборони (ГПО) у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Мета проєкту — посилити спроможності ППО шляхом залучення підготовлених та вмотивованих громадян до виконання завдань протиповітряного захисту в умовах зростаючої активності росіян.

Про це повідомила пресслужба Міноборони та роз’яснила, як добровольцям, які мають бажання стати частиною сил ППО, долучитися до цієї ініціативи.

Куди звертатися добровольцям

Добровольці мають звертатися до командира добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) за місцем свого проживання.

На початку повномасштабної війни у Кременчуцькому районі було створено 8 ДФТГ. Наприкінці 2022 року рішенням командування Сил територіальної оборони ЗСУ вони були реформовані, і на базі найбільш боєздатного ДФТГ № 3 створили єдине добровольче формування, яке наразі існує на території Кременчуцького району.

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Вимоги до кандидатів

Для захисту неба у складі групи протиповітряної оборони необхідно бути учасником ДФТГ та мати відповідним чином укладений з ДФТГ контракт на проходження служби добровольця.

Членом добровольчого формування може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади, де діє добровольче формування, пройшов медичний, професійний та психологічний відбір (перевірку) та уклав контракт добровольця територіальної оборони. При цьому членом групи протиповітряної оборони можуть бути виключно громадяни, які не підлягають мобілізації в розумінні статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

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Кандидати на посади зовнішніх пілотів (операторів) БПЛА повинні мати сертифікат зовнішнього пілота, виданий відповідно до постанови Кабміну № 1129 від 1 жовтня 2024 року. Ця вимога не застосовується протягом перших 45 днів з моменту початку реалізації експериментального проєкту, що дозволяє спочатку підписати контракт добровольця, а потім пройти спеціалізоване навчання у сертифікованих школах.

Кандидати на вступ до груп ППО, які використовуватимуть пілотовані повітряні судна, повинні відповідати встановленим кваліфікаційним вимогам та мати документи, що підтверджують право на виконання функцій щодо пілотування та/або обслуговування відповідних літаків. Члени екіпажу пілотованого повітряного судна призначаються командиром групи протиповітряної оборони за погодженням з Командуванням Повітряних сил ЗСУ.

Укладання контракту добровольця ДФТГ — учасника ГПО

Для долучення до груп протиповітряної оборони доброволець має спочатку стати членом ДФТГ. При цьому укладається контракт добровольця ДФТГ. Строк дії такого контракту — 3 роки.

Після включення особи до складу групи протиповітряної оборони до укладеного контракту добровольця територіальної оборони обов’язково вноситься умова про заборону направлення цієї особи для виконання бойових чи інших завдань, крім здійснення заходів з протиповітряної оборони.

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Процедура укладання контракту добровольця ДФТГ:

Подання заяви . Особа, яка виявила бажання стати членом добровольчого формування, подає заяву на ім’я командира ДФТГ. У заяві окрім анкетних даних обґрунтовується бажання стати членом добровольчого формування.

. Особа, яка виявила бажання стати членом добровольчого формування, подає заяву на ім’я командира ДФТГ. У заяві окрім анкетних даних обґрунтовується бажання стати членом добровольчого формування. Перевірка та відбір . Кандидат проходить медичний, професійний та психологічний відбір (перевірку).

. Кандидат проходить медичний, професійний та психологічний відбір (перевірку). Укладення контракту . Після ухвалення рішення командиром ДФТГ про зарахування укладається контракт добровольця територіальної оборони за формою, затвердженою наказом Міноборони № 84 від 07.03.2022 року.

. Після ухвалення рішення командиром ДФТГ про зарахування укладається контракт добровольця територіальної оборони за формою, затвердженою наказом Міноборони № 84 від 07.03.2022 року. Складання присяги . Після підписання контракту доброволець складає Присягу добровольця територіальної оборони.

. Після підписання контракту доброволець складає Присягу добровольця територіальної оборони. Отримання посвідчення. Після завершення всіх процедур добровольцю протягом 30 днів видається посвідчення члена ДФТГ встановленої форми.

Грошове забезпечення та соціальні гарантії учасників ГПО

Учасники ГПО мають право на отримання додаткової винагороди у розмірі 100 000 грн на місяць. Виплата здійснюється пропорційно часу участі у заходах з протиповітряної оборони, тобто це не фіксована щомісячна сума, а розрахунок за дні чергування.

На членів груп з протиповітряної оборони, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, поширюються гарантії соціального захисту, передбачені статтею 119 Кодексу законів про працю України, зокрема, щодо збереження місця роботи та посади.

Як це буде у Кременчуці

«Кременчуцький Телеграф» звернувся з питанням до командира Кременчуцького ДФТГ № 3 Григорія Мілітинського щодо можливості долучення до груп протиповітряної оборони ДФТГ та отримання за це винагороди, обіцяної у Міноборони.

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— Долучитися до складу ДФТГ № 3 може кожен охочий, який відповідає певним вимогам та за встановленою процедурою. Щодо виплат саме 100 тисяч грн за бойові чергування у складі груп ППО, нам поки ніяких роз’яснень з цього приводу не надходило. Вважаю, що це буде залежати й від спроможності міської громади. Наразі ДФТГ № 3 забезпечується з боку Кременчуцької територіальної громади фінансово та матеріально на гарному рівні — значно краще, ніж інші ДФТГ області. А Кременчуцька РВА за допомогою інших громад району забезпечило наших добровольців повноцінним харчуванням, — розповів Григорій Мілітинський.

З цим питанням ми також звернулися до начальника управління з питань організаційно-мобілізаційної роботи, військового обліку та бронювання Кременчуцької міської ради Михайла Старика.

— Я сьогодні читав це повідомлення на сайті Міноборони. Чекаємо на роз’яснення. Поки що офіційних документів щодо такої виплати до нас не надходило. Кременчуцька міська рада надає фінансову та матеріальну допомогу ДФТГ № 3 у межах своїх можливостей та тих нормативних документів, які є чинними, — відповів Михайло Старик.

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