Чому зупинили фінансування інсультного напряму та де надалі надаватимуть допомогу: Перша міська лікарня надала роз’яснення

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 108

У медзакладі наголошують, що для відновлення пакета лікарня потребує встановлення комп’ютерного томографа в лікувальному корпусі. Там додають, що адміністрація лікарні зверталася раніше до центральних органів влади у розв’язанні цього питання

Фінансування пакета Національної служби здоров’я України «Медична допомога при гострому мозковому інсульті» для Першої міської лікарні ім. О. Т. Богаєвського призупинили через технічні проблеми в роботі комп’ютерного томографа. Саме наявність та безперебійна робота КТ є однією з ключових вимог НСЗУ для участі в програмі лікування інсульту.

З 2025 року НСЗУ посилила технічні та організаційні вимоги до закладів, які беруть участь у програмі лікування інсульту. Про це йдеться у відповіді лікарні на запит «Кременчуцького Телеграфа».

У медзакладі наголошують, що для відновлення пакета лікарня потребує встановлення комп’ютерного томографа в лікувальному корпусі. Там додають, що адміністрація зверталася раніше до центральних органів влади у розв’язанні цього питання.

Лікарня надавала послуги з лікування інсульту за відповідним пакетом з 2020 року. У 2023 році допомогу отримали 1164 пацієнти, у 2024 — 1139, а за перші п’ять місяців 2025 року — 377 людей. За цей період заклад отримав фінансування в обсязі понад 67 млн грн.

З травня 2025 року змінився маршрут надання допомоги і наразі лікування інсультів у Кременчуці сконцентровано в кластерній лікарні. Мова йде про лікарню інтенсивного лікування «Кременчуцька».

Що передувало

З початку червня Перша міська лікарня імені Богаєвського більше не приймає пацієнтів з підозрою на інсульт. Навесні у закладі Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) провело перевірку — у результаті моніторингу НСЗУ ухвалило рішення зупинити фінансування пакета, що передбачав надання екстреної допомоги при інсультах. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли джерела у лікарні.

Відтепер пацієнтів з підозрою на інсульт доставляють до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». У випадку, якщо у закладі не буде вільних ліжок, хворих скеровуватимуть до найближчої лікарні в Горішніх Плавнях.

За попередньою інформацією, основним порушенням, виявленим під час перевірки, стала відсутність апарату магнітно-резонансної томографії (МРТ) — одного з ключових критеріїв для закладів, що мають контракт з НСЗУ на лікування інсультів. Крім того, у лікарні відсутній комунальний комп’ютерний томограф (КТ).

З початку повномасштабного вторгнення міська влада активно інвестувала значні бюджетні кошти у капітальні ремонти та оновлення матеріальної бази лікарні «Кременчуцька». На сьогодні відомо, що там планують відкрити повноцінний інсультний центр.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» в.о. директора Першої лікарні Вікторія Виповська розповіла про лікування інсульту і відділення реабілітації хворих. Основне лікування гострого ішемічного інсульту — це тромболізис. Але основна вимога — це госпіталізація у відділення, де проводиться тромболізис, до 4,5 годин від початку симптомів інсульту.

Додамо, що наприкінці 2024-го у Кременчуці говорили про перспективи встановлення нового комп’ютерного томографа.

Втім ще у 2022 році у Міністерстві охорони здоров’я говорили про перші кроки нового етапу медреформи зі зміни підходів до лікування серцево-судинних захворювань. З 2023 року маршрут пацієнта з інсультами та інфарктами мав пролягати лише в кластерну і надкластерну лікарню або ж в кардіологічний центр.