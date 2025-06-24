Наталя Макаруша звільнилась з посади заступника гендиректора «Полтаватеплоенерго»

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Наталя Макаруша відповідала за забезпечення лівобережжя Кременчука теплом і гарячою водою обласним підприємством «Полтаватеплоенерго», працювала заступницею генерального директора з діяльності Кременчуцької ТЕЦ

З початку червня Наталя Макаруша більше не працює заступницею генерального директора «Полтаватеплоенерго». Про це стало відомо з її декларації про доходи і майно, яку вона оприлюднила перед звільненням 23 червня.

Відповідну інформацію про те, що Макаруша більше не працює на «Полтаватеплоенерго» «Кременчуцькому Телеграфу» підтвердила речниця підприємства Інна Куліш 24 червня.

Додамо, що з лютого 2023-го Наталя Макаруша відповідала за забезпечення лівобережжя Кременчука теплом і гарячою водою обласним підприємством «Полтаватеплоенерго», працювала заступницею генерального директора з діяльності Кременчуцької ТЕЦ.

Зазначимо, що із квітня обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» перестало постачати тепло та гарячу воду жителям лівобережної частини Кременчука. Це пов’язано з тим, що майно виробничого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» Полтавська обласна рада передала з комунальної у державну власність.

Підприємство обслуговувало абонентів з листопада 2022 року, коли Кременчуцька ТЕЦ зазнала серйозних пошкоджень унаслідок ракетних ударів.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність.

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на лівому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ має 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».