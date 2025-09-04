Чому краще жувати овочі ніж пити смузі

— У смузі волокна розбиті — вуглеводи швидше засвоюються, глюкоза у крові злітає. Ці ж самі овочі, якщо їх жувати, мають значно повільніший глікемічний ефект — це особливо важливо при інсулінорезистентності, ПМС, хронічному запаленні чи доброякісних опухолях, — розповідає нутріциологиня.

Вона радить завжди додавати оливкову олію. Вона не тільки знижує ГІ, а ще й має антизапальні властивості, покращує всмоктування жиророзчинних антиоксидантів зі смузі (лютеїн, зеаксантин, апігенін, бета-каротин із зелені).

— У слині є фермент амілаза, який розщеплює складні вуглеводи вже у роті. Але він активується лише, коли ми жуємо. Якщо ти просто п'єш смузі — ферменти слини майже не встигають включитися, що навантажує підшлункову залозу та погіршує травлення, — застерігає пані Яна.

Вона зазначає, що у слині є потужний білок лактоферин, який знищує патогени, стримує грибки та вируси, допомагає профілактиці запалень у роті. Він також активується лише під час жування.

Чим менше жуємо — тим менше слинної захисту і більше шансів на проблеми з яснами, мікробіомом, і навіть загальним імунітетом.

— Жування — це детокс для зубів. Тверді овочі механічно очищають емаль, покращують кровотік ясен і знижують ризик карієсу. А фруктові чи кислі смузі навпаки можуть пошкодити емаль (особливо якщо пити їх повільно чи часто).

Що робити?