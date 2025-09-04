Чому краще жувати овочі ніж пити смузі

Кременчуцька нутріциологиня Яна Снісаренко розповіла, чому віддає перевагу твердим овочам
— У смузі волокна розбиті — вуглеводи швидше засвоюються, глюкоза у крові злітає. Ці ж самі овочі, якщо їх жувати, мають значно повільніший глікемічний ефект — це особливо важливо при інсулінорезистентності, ПМС, хронічному запаленні чи доброякісних опухолях, — розповідає нутріциологиня.
Вона радить завжди додавати оливкову олію. Вона не тільки знижує ГІ, а ще й має антизапальні властивості, покращує всмоктування жиророзчинних антиоксидантів зі смузі (лютеїн, зеаксантин, апігенін, бета-каротин із зелені).
— У слині є фермент амілаза, який розщеплює складні вуглеводи вже у роті. Але він активується лише, коли ми жуємо. Якщо ти просто п'єш смузі — ферменти слини майже не встигають включитися, що навантажує підшлункову залозу та погіршує травлення, — застерігає пані Яна.
Вона зазначає, що у слині є потужний білок лактоферин, який знищує патогени, стримує грибки та вируси, допомагає профілактиці запалень у роті. Він також активується лише під час жування.
Чим менше жуємо — тим менше слинної захисту і більше шансів на проблеми з яснами, мікробіомом, і навіть загальним імунітетом.
— Жування — це детокс для зубів. Тверді овочі механічно очищають емаль, покращують кровотік ясен і знижують ризик карієсу. А фруктові чи кислі смузі навпаки можуть пошкодити емаль (особливо якщо пити їх повільно чи часто).
Що робити?
- Жуй овочі! Навіть якщо робиш смузі — їж ложкою і жуй!
- Після смузі — обов’язково ополосни рот водою!
- Пам’ятай: травлення починається у роті!
- Твоє тіло — не блендер. Дай йому пожувати.